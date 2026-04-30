Ｊ１Ｃ大阪は３０日、ドイツ１部リーグ・ドルトムントと７月２９日にＹＡＮＭＡＲ ＨＡＮＡＳＡＫＡ ＳＴＡＤＩＵＭで国際親善試合を行うと発表した。２４年以来２度目の対戦。前回はドルトムントが３−２で勝利している。

ドルトムントにはＭＦ香川真司（３７）が過去にのべ７シーズン所属。初めて契約した２０１０年から両チームは関係性を深めてきた。ドルトムントのカルステン・クラマーＣＥＯは「われわれの大事な友人であるＣ大阪のみなさんに会いに行く、非常に意味のあるツアー。われわれは長い間信頼関係を築いてきた。だからこそ日本に戻った際は、まずはセレッソさんとの試合から始める。それ以外の選択肢はなかった」と熱弁した。

また、長らくプレーした香川真司について「選手という枠だけでなくいい友人である真司に会えることも楽しみにしている。ドルトムントにとって真の友人だと思っている」と特別な思いを明かした。

Ｃ大阪の日置貴之社長はオンライン会見で「２５年はＣ大阪の女子チームがドルトムントに伺ってサマーキャンプをさせていただいた。毎年関係が深まっているところを実感させていただいている。大変名誉で貴重な機会」と話した。

ドルトムントは８月１日にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でＦＣ東京とも対戦する。