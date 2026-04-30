Ｊ１ＦＣ東京は３０日、ドイツ１部リーグ・ドルトムントと８月１日にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で国際親善試合を行うと発表した。都内で会見を開いたＦＣ東京の川岸滋也社長は「実現できて大変うれしい。Ｗ杯後のサッカー界の盛り上げにつなげていきたい」と話した。

昨年秋から構想を温めていたといい「やるからには注目を挙げるイベントにしたい」と調整を重ね実現。６月〜７月に開催されるＷ杯北中米３カ国大会の熱を帯びたまま、さらに東京を熱くする。ＦＣ東京ではＤＦ長友佑都、ＭＦ佐藤龍之介らがＷ杯に招集される可能性があり「Ｗ杯直後の一戦。熱量を維持して増幅していく。そんなことができる試合だと思っている」と期待を寄せた。

ドルトムントのカルステン・クラマーＣＥＯは「非常にワクワクしている」と声を弾ませた。ドルトムントにはＣ大阪のＭＦ香川真司が過去にのべ７シーズン所属。「香川選手がいなくなってから１０年くらい経ってしまっていますが、今でも連絡を取り合いとてもいい関係。魅力的なチームであることを日本の皆さんにももっと知っていただきたい」とアピールした。

ドルトムントは７月２９日に、ＹＡＮＭＡＲ ＨＡＮＡＳＡＫＡ ＳＴＡＤＩＵＭでＣ大阪とも国際親善試合を行う。