高速道路を使って実家へ向かうたび、妻に「休憩のたびに買い物していたら出費が増えるのでは？」と言われます。たしかにサービスエリアは便利ですが、長距離移動では“途中の出費”も見ておくべきなのでしょうか？

サービスエリアで出費が増えやすい理由とは？

サービスエリアは、長時間の運転で疲れた体を休めるために欠かせない存在です。しかし同時に、出費が増えやすい場所でもあります。その理由の1つが「利便性の高さ」です。食事、飲み物、お土産などが1ヶ所でそろうため、必要以上に購入してしまいやすい環境が整っています。

さらに、旅行気分や帰省の高揚感も影響します。普段は買わないようなスイーツや地域限定商品を見かけると、「せっかくだから」と財布のひもが緩みがちです。1回あたりの出費は数百円から2000円程度でも、往復で何度も立ち寄ると合計額は意外と大きくなります。

また、高速道路上では価格がやや高めに設定されていることも少なくありません。利便性の代わりにコストが上乗せされているため、同じ商品でも一般道より割高になることがあります。このような点から、サービスエリアは便利である一方、出費が膨らみやすい場所といえます。



長距離移動では「途中の出費」も家計に影響する

高速道路の利用では、通行料金やガソリン代に目が向きがちですが、「途中の出費」も積み重なると無視できません。たとえば、片道で2～3回サービスエリアに立ち寄り、そのたびに軽食や飲み物を購入すると、それだけで数千円になることもあります。

これが年に数回の帰省であれば、年間で1万円以上の差になる可能性もあります。特に家族で移動する場合は人数分の出費になるため、コストはさらに大きくなります。こうした出費は、家計簿をつけていないと見落としやすい点でもあります。

途中の出費を意識することは、節約の第一歩です。「どこで、どのくらい使っているのか」を把握することで、無駄な出費を減らすきっかけになります。無理に我慢するのではなく、まずは現状を知ることが大切です。



無理なく出費を抑えるための工夫

サービスエリアでの出費を完全にゼロにするのは現実的ではありません。休憩やリフレッシュは安全運転のためにも重要です。そのため、完全に出費をなくすのではなく、無理のない範囲で出費を抑える工夫が重要になります。

まず有効なのが、出発前に飲み物や軽食を準備しておくことです。コンビニやスーパーで購入すれば、同じような商品でも価格を抑えられます。あらかじめ用意しておくことで、サービスエリアでは必要最低限の買い物にとどめやすくなります。

また、「1回の休憩で使う金額を決める」という方法もあります。たとえば1回あたり500円までと決めておくと、無意識の出費を防ぐことができます。あらかじめルールを決めておくことで、買いすぎを防ぎやすくなります。

さらに、立ち寄る回数を見直すのも1つの方法です。あらかじめ大まかな休憩ポイントを決めておくことで、必要以上の立ち寄りを減らすことができます。ただし、交通状況や体調に応じて柔軟に休憩を取ることが重要です。



途中の出費を意識して賢く高速道路を利用しよう

高速道路での移動は便利で快適ですが、その裏で発生する細かな出費にも目を向けることが大切です。サービスエリアでの買い物は楽しみの1つですが、積み重なると家計に影響を与える可能性があります。

出費を抑えるためには、事前の準備や簡単なルールづくりが効果的です。無理に我慢するのではなく、「使うところと抑えるところ」を意識することで、満足度を保ちながら節約できます。

帰省や旅行をより気持ちよく楽しむためにも、途中の出費を上手にコントロールし、賢く高速道路を利用していきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー