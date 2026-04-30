春の就活準備で出費が増える前に、毎月の通信費を見直したい。「y.u mobile」なら無駄なく使えるって本当？

月額1,070円から。ムダを省いたシンプル設計

y.u mobileの魅力は、何といっても料金のシンプルさにあります。

音声通話SIMの「シングル」プランは、月額1,070円（税込）で5GBのデータ容量が使えます。これは、大手キャリアの半額以下、場合によっては3分の1以下の金額でスマホが使えるということ。

スマホ代を月に5,000円～8,000円支払っていた人がy.u mobileに乗り換えるだけで、数千円の固定費削減が可能です。年間に換算すれば、3万円～5万円の節約に。プランはどれもシンプルで、不要なオプションや複雑な契約条件がないため、「何を選んだらいいか分からない」と悩むこともありません。またU-NEXT（※）付きのプランがあるのもうれしいポイントです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXT付きプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。



さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



追加チャージも格安！ 1GB＝120円で気軽に買い足せる

「うっかりギガを使いすぎてしまった……」というときにも、y.u mobileなら安心です。追加チャージがとてもリーズナブルに設定されており、1GBあたり330円（税込）。10GBまとめて購入すれば1,200円（税込）なので、1GB当たり120円で済みます。

さらに、このチャージしたギガも100GBまで永久繰り越しとなるため、「とりあえず」で多めに購入したとしても無駄になりません。突発的な出費が多い時期でも、安心して使える仕組みが整っています。



y.u mobileがeSIMに対応！これから申し込む方が知っておきたいポイント

y.u mobileはこれまで物理SIMのみの提供でしたが、2026年2月25日よりeSIMにも対応したことで、より柔軟な使い方が可能になりました。

新規申し込み時は物理SIMからのスタートとなりますが、開通後にeSIMへ切り替えられるため、eSIM対応スマホを使いたい方も安心です。これからy.u mobileを検討している方は、eSIMという選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか。



まとめ

就活準備で出費が増える時期は、毎月かかる固定費の見直しがおすすめです。中でもスマホ代は、見直すだけで継続的な節約につながります。y.u mobileはシンプルな料金設計で、大手キャリアと比べて大きくコストを抑えられるのが魅力です。

さらに、使いきれなかったギガを無期限で繰り越せる仕組みにより、無駄なくデータを活用できます。加えてeSIMにも対応したため、利用スタイルに合わせて柔軟に使える点も安心です。通信費を抑えながら、就活に向けた出費に備えたい方にとって、有力な選択肢といえるでしょう。

お申し込みは、オンラインで簡単に完結できます。スマホやパソコンからいつでも手続きできるため、忙しい方にもぴったりです。さらに、現在はお得なキャンペーンも実施中。

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もし「格安SIMは初めてで不安……」「オンラインでの申し込みがよくわからない」という方は、「安心でんわ相談」がおすすめです。

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執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー