親名義の土地が空いたままです。相続後に考えればよい気もしますが、親が元気なうちに活用方針を決めておくメリットはありますか？

親名義の土地は相続後でも大丈夫？ そのまま放置するリスク

親名義の土地について、相続してから考えればよいと思うのは自然な考え方です。実際、相続後に売却や活用を検討すること自体は可能です。しかし、何も決めずに放置してしまうと、思わぬリスクが生じることがあります。

まず、土地は所有しているだけで固定資産税がかかります。使っていない土地でも毎年税金の負担が続くため、長期間放置すると家計への影響が大きくなります。さらに、管理が行き届かないと雑草が生い茂ったり、近隣トラブルの原因になったりすることもあります。このような状態が続くと、土地の価値が下がる可能性もあるでしょう。

また、相続が発生すると、相続人全員で土地の扱いを決める必要があります。相続人が複数いる場合、意見がまとまらず、売却や活用が進まないケースも少なくありません。その結果、長期間にわたって「誰も使わない土地」を抱え続けることになりかねません。

こうしたリスクを考えると、相続後に任せきりにするのではなく、事前に方向性を考えておくことが重要です。



親が元気なうちに決めるメリットとは？ 相続トラブルを防ぐ視点

親が元気なうちに土地の活用方針を決めておく最大のメリットは、家族間のトラブルを防ぎやすい点です。本人の意思を直接確認できるため、「誰がどう使うのか」「売却するのか」といった重要な判断をスムーズに進められます。

相続後に話し合いを行う場合、それぞれの事情や考え方が異なり、意見が対立することがあります。特に不動産は分けにくい資産のため、現金のように均等に分配することが難しく、トラブルの原因になりやすいです。事前に方針を決めておくことで、こうした問題を避けやすくなります。

さらに、生前であれば「生前贈与」や「家族信託」といった制度を活用できる可能性もあります。これらは、あらかじめ資産の管理や承継方法を決めておく仕組みで、相続時の手続きをスムーズにする効果があります。ただし、税金や契約内容には注意が必要なため、専門家に相談しながら進めることが大切です。



早めに考えておきたい土地の活用方法と判断のポイント

土地の活用方法にはいくつかの選択肢があります。たとえば、売却して現金化する方法や、駐車場や賃貸住宅として運用する方法があります。どの方法が適しているかは、立地や需要、家族の意向によって異なります。

売却する場合は、維持管理の手間や税負担から解放される点がメリットです。ただし、タイミングによっては希望通りの価格で売れない可能性もあります。そのため、地域の相場を確認しながら検討することが重要です。

一方、活用する場合は継続的な収入が期待できますが、初期費用や管理の手間がかかります。たとえば駐車場として貸し出す場合でも、整地や設備投資が必要になることがあります。収益だけでなく、費用やリスクも含めて判断することが大切です。

また、「とりあえず保有する」という選択もありますが、その場合でも管理方法や将来の方針をある程度決めておくと安心です。何も決めないまま時間が経つと、選択肢が狭まる可能性があるため、早めの検討が役立ちます。



土地の将来は家族で共有し早めに方向性を決めることが重要

親名義の土地は、相続後でも対応できますが、事前に方針を決めておくことで多くのメリットがあります。特に、家族間のトラブルを防ぎやすくなり、手続きもスムーズに進められます。

すぐに結論を出す必要はありませんが、まずは家族で話し合いの機会を持つことが大切です。親の考えや希望を確認し、それぞれの立場から意見を出し合うことで、納得感のある方向性を見つけやすくなります。

土地は長期的に影響する資産だからこそ、早めに向き合うことが重要です。無理のない形で情報を集め、必要に応じて専門家の力も借りながら、将来に向けた準備を進めていくことが安心につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー