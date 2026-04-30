SUPER JUNIOR・ヒチョル、健康問題でバラエティ『知ってるお兄さん』から当面離脱「回復次第合流」

SUPER JUNIORのヒチョルが、健康上の理由によりJTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』から当面の間、離れることになった。

4月30日、JTBCは「ヒチョルが健康上の問題で休養期間を設ける。降板ではなく、コンディションが回復次第、再び合流する予定だ」と明らかにした。ヒチョルは来る5月2日の放送を最後に、当面の間番組を離れる見通しだ。

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ヒチョルは2015年の放送開始から番組を支えてきたオリジナルメンバーで、唯一無二のバラエティセンスと個性的なキャラクターで番組の中心的役割を果たしてきただけに、彼の不在を惜しむ声が相次いでいる。

ヒチョル

また、ヒチョルの空席を埋める新メンバーとして、芸人キム・シニョンが合流する。キム・シニョンはこれまでも同番組にゲストとして何度も出演しており、機転の利いたトークセンスで活躍してきた。特に『知ってるお兄さん』にとって女性がレギュラーメンバーになるのは初の事例ということもあり、既存メンバーとの新たな化学反応に期待が集まっている。

制作陣は「キム・シニョンはこれまでの出演経験を活かし、番組にすぐ馴染んでくれるだろう。彼女特有のセンスとエネルギーで、新たな活力を吹き込んでくれると期待している：と伝えた。

なお、『知ってるお兄さん』は当面の間、既存メンバーとキム・シニョンの新体制で運営され、ヒチョルは健康回復後に復帰する予定だ。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。