◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）

馬トクの東西トレセン担当記者が馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する企画「Ｇ１トク捜リレー」は、枠順が確定した４月３０日、坂本達洋記者が担当。過去の取材を振り返りつつ、内め４番枠に決まったアクアヴァーナルに注目した。

天皇賞・春の枠順とにらめっこをしながら、ふと思い出した馬がいる。それは１８年のステイヤーズＳを制して、翌年の天皇賞・春に挑んで８着だったリッジマンだ。スプリント色が濃いスウェプトオーヴァーボード産駒にして異色の存在と言えた。両方のレースで手綱を執った蛯名正義騎手（現調教師）が馬の成長をほめつつ、「やはりコーナー６つの舞台は、いかにロスなく回れるか」と語っていたのが印象的だった。１３、１４年にフェノーメノで連覇するなど３勝を誇る名手の言葉は、やはり重みがある。

今年はアドマイヤテラが絶好の３番枠をゲットして、ますます評価は高まる雰囲気だ。しかし馬券的な妙味は正直なく、ここは４番枠のアクアヴァーナルを本命に抜てきしたい。栗東での取材によれば、四位調教師が「（枠順は）いいね。内の方がよかった。ある程度、出していくからね。外だと踏んでいかないといけない」と歓迎していると聞けた。枠順が好材料なのはもちろんのこと、ここにきての充実ぶりは著しい。

重賞初挑戦だった前走の阪神大賞典は、内の３番手で我慢の利いた走りを見せて、最後はアドマイヤテラにかわされたが、一度は先頭に立つなど見せ場たっぷりの２着だった。ハンデ５２キロと恵まれた印象だった２走前の万葉Ｓの勝利は、決してフロックではなかった。

祖母スターダムバウンドは米Ｇ１を５勝した名牝で、母エイプリルミストは現役時に芝２０００メートル以上で３勝と血統面からもスタミナに不安はない。さらに言えば、桜花賞をスターアニス、皐月賞をロブチェンで制した松山騎手の勢いに乗らない手はない。

（坂本 達洋）