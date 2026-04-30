歌手の五木ひろしが３０日、大阪市内で、現在の芸名となって「よこはま・たそがれ」で再デビューしてからの５５周年と、新曲「千年の懸想文（けそうぶみ）」のＰＲのため取材に応じ、“世界のナベサダ”ことジャズサックス奏者の渡辺貞夫氏に負けず、９０歳を過ぎても歌い続けると誓った。

２９日に週刊誌をめくっていると、今年２月に９３歳になったナベサダさんの記事が目に留まったという。「（来年）９４歳でサックスを吹かれて、コンサートもされている。それを見てびっくりしました。上には上がいるもんだなと」。今年３月で７８歳になった五木は「これを目標にしようと思いました」と少なくとも“五木ひろし７０周年”を目指すと胸を叩いた。

そのためには「体調でしょうね」と日課のウォーキングを続けると誓った。最近はゴルフの調子がいいといい「８２、３で回る。エージシュートできるんじゃないかなと思うところまできたんです。できれば７０歳代で出したい」と、こちらも目標に掲げた。

昨年７月に慢性閉塞性肺疾患と気管支炎のため緊急入院し、東京・明治座公演を休演した際に、愛犬を亡くした。オスのトイプードル「ムームー」が１４歳で虹の橋を渡り「僕の身代わりになった」と振り返った。もう１頭のオスのトイプードル「チャチャ」も今年、天国に行った。「大変つらい思いをしたんですが、別のところで孫が生まれたりね。新しい出会いもあって、人生って複雑なんだと思いますね」。現在は出産を終えたばかりの実娘の愛犬を預かっており「孫が（祖父が歌手だと）分かるまで頑張りたい」と歌へのモチベーションをさらに高めている。

傘寿が近づく現在でも２３歳の頃と「キーを変えていません」と言い切って驚かせた。「みすぼらしいものは見せたくない。自分で作り上げたものを、自分で壊すようなことはしたくない。できる限りはやりますよ」とメガネの奥の目を細めていた。

新曲「千年の懸想文」はマキシシングルで好評発売中。現在は「『よこはま・たそがれ』から５５年 五木ひろしアニバーサリーコンサート」のツアー中で、関西では９月９日にアクリエ姫路（兵庫・姫路市）で開催される。チケットは５月１３日一般発売。