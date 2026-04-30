俳優の柳沢慎吾（64）が30日、東京・角川シネマ有楽町で行われた映画「セーラー服と機関銃」（1981年公開）の4Kデジタル修復版の先行上映会で舞台あいさつした。

薬師丸ひろ子（61）演じる主人公・星泉の同級生役として同作に出演していた柳沢。薬師丸が機関銃を撃ち「カ・イ・カ・ン」とつぶやく名シーンを回想し「グラスがあまりにも飛び散ったんだよね。破片で頬を切っちゃて。それでも芝居を止めなかったんだよね。（当時）まだ17歳ですよ？」と薬師丸のすごさを熱弁した。

同じく同級生を演じた岡竜也、光石研との音楽ユニット「ひょうたん三銃士」についても回想。3人が歌う薬師丸の応援歌「SENSATIONAL HIROKO」のレコードを発売したが「（ジャケット写真が）3人でひろ子ちゃんの顔を持ち上げている写真なんですよ。みんな、ひろ子ちゃんが歌っていると思って買って、家で聴いてみたら“ひーろーこ！”って。みんな返品に行ったらしいですよ」と自虐を交えたエピソードを披露し、会場の爆笑をさらった。

すると、客席に同曲のレコードを持ったファンを発見。柳沢は「あ、これこれこれ！ちょっと見せて！」と歩み寄ってレコードを受け取り、そのままトークを展開。レコードを返す際には「柳沢のファン。ライブも来てくれたの」と持ち主を紹介する“神対応”も見せた。

この日の上映会は、角川映画50周年を記念した「角川映画祭」が5月1日から始まるのを前に行われたイベント。角川映画の代表作である「セーラー服と機関銃」「時をかける少女」のほか、「失楽園」「W の悲劇」の4K修復版など計40作品が同所ほかで上映される。