落語家の笑福亭鶴瓶（74）が、29日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演し、長距離移動やその過ごし方について語った。

鶴瓶は東京と関西を行き来する際、飛行機での移動が多いという。対照的に、俳優で作家のリリー・フランキーは、福岡帰省の際も新幹線移動が多いと説明。鶴瓶は「いや〜、あんなん、何してんの？何時間かかるの？」と矢継ぎ早に尋ねた。

せっかちな鶴瓶は、「飛んでいる時間が…シュッと行ってぱっと降りる」と、飛行機移動を好む理由を熱弁。とはいえ、新幹線で移動するケースもあるという。

新幹線での時間の使い方にも言及した。「落語の稽古で、ドアとドアのところで稽古するんですけどね。独演会が近かったら、これとこれとこれ（の稽古を）しようかなとか、連結のところで」。すると、リリーは「そんな青春ドラマみたいなこと、まだしてるの？」と驚いた。

「そこの方が人に迷惑かからへんから。声を出せますやんか」と話す鶴瓶だが、その怪しい動きを不審がる人もいたという。「後ろで気配を感じたんです。ぼそぼそしゃべっていたら、公安の人が2人、じっと…誰かに通報されたんやな」と、推測を込めて話した。

リリーが「そりゃそうだ。“連結部分で落語をしている人がいます”って」とツッコミを入れると、鶴瓶は「落語って分かるくらいの大きな声やったらアレなんですけど」と返答。「連結の部分で、最後までやり切ろうと思って、ふっと振り返ったら（公安がいた）」と説明した。不審者ではないと分かったのか、「“あ、違うんですね”って」、去って行ったという。