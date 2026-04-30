ÆÈVW¡¢½ãÍø±×29¡ó¸º¡¡Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÈÎÇä¶ìÀï¤äÊÆ´ØÀÇÂÇ·â
¡¡¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡ÊVW¡Ë¤¬30ÆüÈ¯É½¤·¤¿2026Ç¯1¡Á3·î´ü·è»»¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ29.5¡ó¸º¤Î12²¯9ÀéËü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2400²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¶ìÀï¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ¶¯²½¤¬ÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¼ûÍ×¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢5²¯¥æ¡¼¥í¤ÎÈñÍÑ¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¤¤¿¡£VW¤Ï¼ý±×ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢°ìÃÊ¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×À¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï4.0¡ó¸º¤Î204Ëü8877Âæ¤À¤Ã¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤ÎÈÎÇä¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç19.7¡ó¸º¡¢Ãæ¹ñ¤Ç14.9¡ó¸º¤ÈÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢¼çÎÏ¤Î²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Ï·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£