【MAJ】ノミネート発表 最優秀楽曲賞に「IRIS OUT」「好きすぎて滅！」など５作品
「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」ノミネート作品発表会が30日、都内で開催された。
“アジア版グラミー賞”を掲げる同アワードは昨年新設された国内最大規模の国際音楽賞。6月13日に東京・TOYOTA AREANA TOKYOで授賞式が行われる。
◆主要6部門
＜最優秀楽曲賞＞
HANA「Blue Jeans」、米津玄師「IRIS OUT」、サカナクション「怪獣」、アイナ・ジ・エンド「革命道中−On The Way」、M！LK「好きすぎて滅！」
＜最優秀アーティスト賞＞Fujii Kaze、HANA、Mrs. GREEN APPLE、サカナクション、米津玄師
＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞CANDY TUNE、HANA、luv、STARLOW、ブランデー戦記
＜最優秀アルバム賞＞
「10」（Mrs. GREEN APPLE）、「Dear Jubilee−RADWIMPS TRIBUTE−」（Various Artists）、「Gen」（星野源）、「Prema」（Fujii Kaze）、「THANK YOUSO MUCH」（サザンオールスターズ）
＜Best Global Hit From Japan＞
「HYPNOTIZE」（XG）、「IRIS OUT」（米津玄師）、「JANE DOE」（米津玄師、宇多田ヒカル）、「ReawakeR（feat. Felix of Stray Kids）」（LiSA）、「うっせえわ」（Ado）
＜最優秀アジア楽曲賞＞ 【Indonesia】Tabola Bale／Silet Open Up、【Philippines】Multo／Cup of Joe、【South Korea】Dash／PLAVE、【South Korea】Drowning／WOODZ、【South Korea】Golden／HUNTR／X