King Gnuツアーファイナル公演、Leminoプレミアムで生配信決定 過去ライブも公開
【モデルプレス＝2026/04/30】4ピースバンド・King Gnuが2026年2月から開催しているツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」がLeminoプレミアムで生配信される。
【写真】King Gnu井口、結婚発表後初の公の場で笑顔
2026年2月の仙台公演を皮切りに、King Gnu史上最多都市・最多公演数を巡る「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」。2026年5月下旬から6月にかけてのバンコク、香港、台北、ソウルを経てパワーアップが期待される凱旋公演であり、約半年にわたるツアーのファイナル、追加公演として行われる横浜アリーナ2DAYSから、最終日7月15日の模様をLeminoプレミアムで生配信する。
また、2024年の5大ドームツアー「THE GREATEST UNKNOWN」の東京ドーム公演と、2019年秋に行った全国ツアーより、バンド初となる日比谷野外大音楽堂でのライブ「King Gnu Live Tour 2019 AW」を2026年8月に配信する。（modelpress編集部）
【King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME】
2024年1月から3月にかけて開催されたKing Gnuの5大ドームツアーから、東京ドーム公演の模様を配信。メジャーデビューから5年での5大ドームツアーは、バンド史上最速の快挙。新記録の樹立だけではなく、King Gnuという表現者集団の深化を目の当たりにできる記念碑的ライブとなっている。
【King Gnu Live Tour 2019 AW】
King Gnuが2019年秋に行った全国ツアーより、バンド初となる日比谷野外大音楽堂でのライブの模様を配信。King Gnuのバンドヒストリーを語る上でターニングポイントとなる2019年。彼らの剥き出しのエネルギーと、彼らの原点ともいえる白熱のライブが見られる。
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◆King Gnuファイナル公演Leminoプレミアムで生配信
2026年2月の仙台公演を皮切りに、King Gnu史上最多都市・最多公演数を巡る「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」。2026年5月下旬から6月にかけてのバンコク、香港、台北、ソウルを経てパワーアップが期待される凱旋公演であり、約半年にわたるツアーのファイナル、追加公演として行われる横浜アリーナ2DAYSから、最終日7月15日の模様をLeminoプレミアムで生配信する。
◆2026年8月配信ラインナップ（予定）
【King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME】
2024年1月から3月にかけて開催されたKing Gnuの5大ドームツアーから、東京ドーム公演の模様を配信。メジャーデビューから5年での5大ドームツアーは、バンド史上最速の快挙。新記録の樹立だけではなく、King Gnuという表現者集団の深化を目の当たりにできる記念碑的ライブとなっている。
【King Gnu Live Tour 2019 AW】
King Gnuが2019年秋に行った全国ツアーより、バンド初となる日比谷野外大音楽堂でのライブの模様を配信。King Gnuのバンドヒストリーを語る上でターニングポイントとなる2019年。彼らの剥き出しのエネルギーと、彼らの原点ともいえる白熱のライブが見られる。
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