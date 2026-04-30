

2022年に就航した「あおい」

Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマはフェリーです。

「フェリーの楽しみ方は？」「船酔いしない方法は？」などの疑問を高松から神戸に向かうフェリーの中で教えてもらいました。

香川県と本州を繋ぐジャンボフェリーは神戸・小豆島・高松を結ぶ唯一のフェリー航路を運航しています。その歴史は50年以上です。

2022年に就航した「あおい」は、瀬戸内海に浮かぶテラスリゾートをコンセプトに、快適で上質な船旅を実現しています。

フェリーの楽しみ方は？（坂出市 けいちょ 46歳）

（ジャンボフェリー／永井咲さん）

「船でしたら好きな所で横になって移動できたり、少しお手洗いに行くとか自由に動けるところが他の移動手段と違って楽しいところかなと思う」

乗る人のニーズに合わせたさまざまな客室があるのもフェリーの魅力だそうで、こんな客室も……。

（ジャンボフェリー／永井咲さん）

「ペットと一緒に過ごしていただけるペット専用エリアです」

あおいのペット専用エリアでは、ペットをケージから出して過ごすことができます。最近はペットと一緒にのびのびと移動できるフェリーも多いそうです。

そして……

（記者リポート）

「船と言えば、海を見ながらのグルメも楽しみの1つですよね」

（ジャンボフェリー／永井咲さん）

「食事を楽しみに乗船される方もたくさんいらっしゃいます。それぞれの就航地のおいしい食べ物を販売している会社が多い。ジャンボフェリーは、『香川といったらうどん』ということでうどんのメニューに力を入れています」

船酔いしない方法は？（倉敷市 もりもり 30歳）

船に乗りたいけど船酔いが気になるという声も。その対策は……？

（ジャンボフェリー／永井咲さん）

「この船は瀬戸内海を航行する船なのでほとんど揺れを感じることはないですが、私がよく乗組員さんから聞くコツは船の真ん中らへんで過ごす方がいい。一番揺れが少なく感じるところなのでそういった客席を狙って座るようにというのはよく聞く」

ほかにも……

（ジャンボフェリー／永井咲さん）

「外の空気を吸って少しすっきりするというのも、酔い覚ましにおすすめのポイントです」

（ジャンボフェリー／永井咲さん）

「この航路の一番の特徴が明石海峡大橋をくぐるというところ。橋をくぐる瞬間をよくみなさん写真撮られて楽しんでいらっしゃいます」

海でなぜ航路が分かる？（高松市 あっこ 48歳）

答えてくれたのは船長歴12年・あおいの濱脇一伸 船長です。ポイントは海の地図「海図」だそうです。

（あおい／濱脇一伸 船長）

「水深とか海岸線とか灯台、航路などがいろいろ書かれています。それを見て私たちはルートを決めています」

また海に浮かぶ「ブイ」も目印として見ているそうです。この「ブイ」は海に設置された標識のようなもので航路などを示しています。

ブイ以外にも航路を正しく進むために利用しているものがあります。

（あおい／濱脇一伸 船長）

「船には、カーナビに似た位置が分かるGPSがついています」

画面には自分の船の位置や他の船の位置なども表示され、どこですれ違うと安全かなども計算しているそうです。

ちなみにこの船には船長のほかに、船長を補助する「航海士」や、舵を切って船の向きを変える「操舵手」、エンジンを操作する「機関士」という3つの役割の人がいます。交代しながら長時間の船旅を安全に進んでいるそうです。

なぜ沈まないの？（香川・まんのう町 ぴーまん 57歳）

あおいの重さは約5200ｔ。そこに最大で大型トラック84台と620人まで乗ることができます。こんなに重いのになぜ沈まないのか。その秘密がある、ある場所に入れてもらいました。

（あおい／濱脇一伸 船長）

「（Q.この下は何か？）船の下の部分は……空所です。何もない。これは燃料タンク」

この何もない広い空間こそが船が沈まない理由。ここは船の下の部分で、海面より下になる所に位置しています。

エンジンや発電機、プロペラの軸など船を動かすためのさまざまな機械がありますが、あえて広めに設計されているんです。このように船の下の部分に空洞を作ることで、浮力が大きくなり沈まないそうです。

また、このエリアには海水を出し入れできるタンクがあります。水の量を操舵室で変えることで沈み具合も調整しています。複数のタンクでそれぞれ水を出し入れすることで、左右のバランスもとっているそうです。

フェリーには普段利用する客室はもちろん、見えない部分にもたくさんの工夫がこらされていました。連休を利用してみなさんも船旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（2026年4月30日放送「News Park KSB」より）