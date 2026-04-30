まもなくユーロ圏実質ＧＤＰ速報値などの発表
日本時間１８時００分にユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）、消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）、雇用統計（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)
予想 0.9% 前回 1.2%（前年比)
消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）18:00
予想 0.9% 前回 1.3%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.6%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.3%（コア・前年比)
雇用統計（3月）18:00
予想 6.2% 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)
予想 0.9% 前回 1.2%（前年比)
消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）18:00
予想 0.9% 前回 1.3%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.6%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.3%（コア・前年比)
雇用統計（3月）18:00
予想 6.2% 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)