　日本時間１８時００分にユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）、消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）、雇用統計（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)
予想　0.9%　前回　1.2%（前年比)

消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）18:00
予想　0.9%　前回　1.3%（前月比)
予想　2.9%　前回　2.6%（前年比)
予想　2.2%　前回　2.3%（コア・前年比)

雇用統計（3月）18:00
予想　6.2%　前回　6.2%（ユーロ圏失業率)