ドル円さらに下落、三村財務官が最後の退避勧告と発言＝ロンドン為替
ドル円さらに下落、三村財務官が最後の退避勧告と発言＝ロンドン為替
ドル円がさらに下落、安値を159.61レベルに更新している。
※三村財務官 （午後５時30分過ぎ）
非常に投機的な動き高まっている
いよいよ断固たる措置を取る時が近づいている
最後の退避勧告だ
われわれの照準は全方位、何も変わっていない
上記の発言に再び円買い反応が広がっている。ドル円とともにユーロ円は186.59レベル、ポンド円は215.39レベルまで安値を広げた。
USD/JPY 159.67EUR/JPY 186.63 GBP/JPY 215.42
ドル円がさらに下落、安値を159.61レベルに更新している。
※三村財務官 （午後５時30分過ぎ）
非常に投機的な動き高まっている
いよいよ断固たる措置を取る時が近づいている
最後の退避勧告だ
われわれの照準は全方位、何も変わっていない
上記の発言に再び円買い反応が広がっている。ドル円とともにユーロ円は186.59レベル、ポンド円は215.39レベルまで安値を広げた。
USD/JPY 159.67EUR/JPY 186.63 GBP/JPY 215.42