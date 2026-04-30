ドル円さらに下落、三村財務官が最後の退避勧告と発言＝ロンドン為替



ドル円がさらに下落、安値を159.61レベルに更新している。



※三村財務官 （午後５時30分過ぎ）

非常に投機的な動き高まっている

いよいよ断固たる措置を取る時が近づいている

最後の退避勧告だ

われわれの照準は全方位、何も変わっていない



上記の発言に再び円買い反応が広がっている。ドル円とともにユーロ円は186.59レベル、ポンド円は215.39レベルまで安値を広げた。



USD/JPY 159.67EUR/JPY 186.63 GBP/JPY 215.42

外部サイト