◆ファーム交流戦 西武３Ｘ―２広島（３０日・カーミニーク）

西武の新外国人右腕・ワイナンス投手が３０日、ファーム交流戦・広島戦（カーミニーク）に先発登板した。

５回２／３を２安打１０奪三振２失点と好投。「ストレートのコマンドがしっかりできたし、右バッターに対してシンカーが決まったのでそれがすごく良かった。スライダーもおおむね、いい感じに投げられたけど、何球か思い通りに投げられなかったのでそこだけ反省。全部の球をしっかりコントロール良く投げることが自分の強みだと思っているので、これからもしっかりやっていきたい」と振り返った。

１軍の試合前練習を前に西口監督も視察に訪れたが、「全く気づかずに。聞こえたのは息子の声くらいで」と苦笑い。「でも今日はしっかり自分のやることをマウンドで集中できたので良かった」と胸を張った。

１軍先発陣が好調なこともあり、現時点での１軍デビュー日は未定だが、「決断は自分でできることではない。自分にできることにしっかり集中して、いい選手、いいチームメートとしてしっかりやりたい」と意気込んだ。