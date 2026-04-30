◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 第１日（３０日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

今季は米下部ツアーを主戦場にしている石川遼（カシオ）が、国内初参戦。３バーディー、３ボギーのイーブンパー７０で回り、トップと８打差の４９位で初日を終えた。「絶好調ではなかったけど、こういう日にイーブンパーで回れた。少ないチャンスをものにできたり、３パットがなかったり、ボギーを打ちそうなところで打たなかったホールもあった。そういうところが一打一打つながってのスコア」とポジティブに受け止めた。

１０番をバーディーで出たが、その後は伸び悩んだ。２オーバーまでスコアを落として迎えた後半の４番パー３で、流れを引き戻す一打が飛び出した。８番アイアンでの第１打を１メートルにからめると、５番では８メートルを沈めて連続バーディーを奪った。

直後の６番でのピンチも切り抜けた。左フェアウェーバンカーからの第２打はトップし、グリーン奥斜面のラフまで転がった。「打ったことがないぐらいの傾斜の左足下がりだったので大変だった」。ピンまで距離がない状況で、慎重にイメージを膨らませた。選んだクラブは９番アイアン。低く出しエッジに当て球の勢いを殺し、ＯＫにつけた。「思った通りにはいったけど、うまくいきすぎた」と苦笑いを浮かべたほとのスーパーセーブ。続く７番パー３でも、２メートルを沈めてしのいだ。

メキシコでの前戦で３番ウッドの代わりに投入したキャロウェイ「ＱＵＡＮＴＵＭ」のミニドライバーを、今週もバッグに入れた。パー３を除く１４ホール中、９ホールでティーショットで握った。「うまくミニドライバーのテクノロジーを使いながら」のラウンド。フェアウェーが狭く球の落としどころが難しい、和合攻略への切り札とも言える。

１５番パー５では１打目、２打目で使用するなど多用した。「（フェースが）ディープで見た目は難しそうだけど、フェアウェーからでも拾いやすい。ヘッドの作りや、フェースのはじき感とか、３番ウッドの延長のクラブじゃなくて、ドライバーから下がってきているクラブだなっていうのを改めて思った」と好感触を口にした。

日本での今季初戦。雨のなか３５７１人のギャラリーが訪れ、大勢が石川の組について回った。「すごく楽しかったし、緊張した。（米下部ツアーの）コーンフェリーでプレーしているときの１０００倍ぐらいのギャラリーがいるんじゃないかなと（笑）。だいたい向こうでは１人ぐらいなので」。初日から体感した、熱量のこもった声援に感謝した。

「今日に関しては良しとして、明日につながるという気持ちでいる」。２０１０年の最終日に「５８」をマークし、逆転勝利を飾った大会。残りの５４ホールで、８打の差を詰めていく。（高木 恵）