北京市琺瑯廠で販売されている午（うま）年を記念する文化クリエーティブ製品。１９５６年設立の北京市琺瑯廠は、全国の景泰藍（けいたいらん、七宝焼）業界で唯一「中華老字号」（中国老舗企業）の認定を受けている。（２月９日撮影、北京＝新華社記者／邱虹）

【新華社北京4月30日】中国国家統計局が29日に発表したデータによると、今年1〜3月の一定規模（主要事業の年間売上高500万元、1元＝約23円）以上の文化関連企業の総売上高は前年同期比6.4％増の3兆5569億元だった。

文化コア分野の売上高は9.2％増の2兆5193億元だった。大分類3業種のうち、クリエーティブ・デザインサービスは12.0％増、コンテンツ創作・生産は10.7％増、ニュース・情報サービスは10.3％増で、いずれも2桁の伸びを実現した。

文化新業態の業界は引き続きけん引役を果たした。新業態の特徴が顕著な16業種の売上高は11.2％増の1兆6872億元で、一定規模以上の文化関連企業全体の伸びを4.8ポイント上回った。新業態の業界は全体の伸びに79.0％寄与し、伸びを5.1ポイント押し上げた。うち娯楽用スマート小型無人機（ドローン）製造、デジタル出版、インターネット広告サービス、その他文化デジタルコンテンツサービス、マルチメディア・ゲーム・アニメとデジタル出版・ソフトウエア開発、インターネットその他情報サービスの6業種の売上高は2桁の伸びとなった。

文化サービス業は高めの伸びとなり、売上高は9.9％増の2兆715億元だった。文化サービス業企業の売上高が全体に占める割合は1.8ポイント上昇の58.2％、全体の伸びに対する寄与率が86.6％で、伸びを5.6ポイント押し上げた。文化製造業の売上高は1.5％増の8830億元、文化卸売・小売業は2.6％増の6024億元となった。