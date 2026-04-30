将棋の女流棋士が妊娠をためらうことなどがないようルール作りが求められていた問題で、日本将棋連盟が設けた検討委員会は最終報告書を取りまとめました。

この問題は、母子の安全のため産前・産後の一定期間、女流棋士を事実上の不戦敗とする日本将棋連盟の対局規定などについて、福間香奈女流五冠が制度の見直しを求めていたものです。

連盟はこの規定を削除して検討委員会をことし1月に設置し、新たな制度作りを話し合ってきました。

検討委員会は30日に最終報告書を発表し、妊娠中の対局者について一律に出場禁止期間を設けることはせず、それぞれの事情に合わせて対局が可能か柔軟に判断することが適当であるとする方針を示しました。

また、妊娠中にやむなくタイトル戦に出場できなくなった場合、翌年の棋戦ではタイトル保持者に次ぐ地位としてシード権を得るなど代替措置案が示されました。

一方で、妊娠により対局者が変更となった場合のタイトル戦で暫定王者を設ける事については、対局者たちが1年に1度、タイトルを目指して戦う将棋の特性上、ふさわしくないと判断したということです。

検討委員会の伊丹委員長は「今までどこに相談すればいいのか悩んでいた人もいたと推察される」「相談窓口を設置したが実効性のある相談窓口となることを日本将棋連盟に求めたい」と述べています。

報告書をうけ、日本将棋連盟の清水市代会長は「内容を重く受け止め、答申で示された方向性を十分に踏まえながら、速やかに規定の策定作業に着手いたします」とコメントしています。