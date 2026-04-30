国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ノミネート作品発表！最終投票もスタート

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6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGC ホール有明にて開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ2026）授賞式で表彰されるノミネート作品が発表された。

■63部門でノミネート作品/アーティストが決定

今回発表されたのは主要6部門を含む全63部門。主要部門を表彰するGrand Ceremonyは NHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットはNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyは TOKYO MXにて放送される。

また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremonyの様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radiko でも生配信される。

主要6部門では、最優秀楽曲賞100曲、最優秀アーティスト賞100アーティスト、最優秀アルバム賞100作品、最優秀ニュー・アーティスト賞50アーティスト、Best Global Hit from Japan100曲、最優秀アジア楽曲賞21曲のなかから、各部門5つずつのノミネート作品/アーティストが決定。

エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする音楽関係者によってノミネート作品のなかから最優秀作品を決定する最終投票も、4月30日よりスタートした。

なお、MAJ2026にて実施を予定していた「ミュージックテック特別賞」は、選考プロセスの一環である『Music Tech Start Up Pitch Japan 2026』の開催延期に伴い、本年の実施を見送ることとなったため、MAJ2026では全77部門の最優秀作品/アーティストを決定する。

主要6部門意外のノミネート作品は、オフィシャルサイトで。

■ノミネート作品 -主要6部門-

※数字・アルファベット・五十音順で表記

◇最優秀楽曲賞

Blue Jeans / HANA

IRIS OUT / 米津玄師

怪獣 / サカナクション

革命道中 - On The Way / アイナ・ジ・エンド

好きすぎて滅！ / M!LK

◇最優秀アーティスト賞

Fujii Kaze

HANA

Mrs. GREEN APPLE

サカナクション

米津玄師

◇最優秀ニュー・アーティスト賞

CANDY TUNE

HANA

luv

STARGLOW

ブランデー戦記

◇最優秀アルバム賞

10 / Mrs. GREEN APPLE

Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE- / Various Artists

Gen / 星野源

Prema / Fujii Kaze

THANK YOU SO MUCH / サザンオールスターズ

◇Best Global Hit From Japan

HYPNOTIZE / XG

IRIS OUT / 米津玄師

JANE DOE / 米津玄師, 宇多田ヒカル

ReawakeR （feat. Felix of Stray Kids） / LiSA

うっせぇわ / Ado

◇最優秀アジア楽曲賞

【Indonesia】Tabola Bale / Silet Open Up

【Philippines】Multo / Cup of Joe

【South Korea】Dash / PLAVE

【South Korea】Drowning / WOODZ

【South Korea】Golden / HUNTR/X

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

開催日時：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日（金）～6月13日（土）

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）（予定）

後援：東京都、国際交流基金

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/