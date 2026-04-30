国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ノミネート作品発表！最終投票もスタート
6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGC ホール有明にて開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ2026）授賞式で表彰されるノミネート作品が発表された。
■63部門でノミネート作品/アーティストが決定
今回発表されたのは主要6部門を含む全63部門。主要部門を表彰するGrand Ceremonyは NHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットはNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyは TOKYO MXにて放送される。
また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremonyの様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radiko でも生配信される。
主要6部門では、最優秀楽曲賞100曲、最優秀アーティスト賞100アーティスト、最優秀アルバム賞100作品、最優秀ニュー・アーティスト賞50アーティスト、Best Global Hit from Japan100曲、最優秀アジア楽曲賞21曲のなかから、各部門5つずつのノミネート作品/アーティストが決定。
エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする音楽関係者によってノミネート作品のなかから最優秀作品を決定する最終投票も、4月30日よりスタートした。
なお、MAJ2026にて実施を予定していた「ミュージックテック特別賞」は、選考プロセスの一環である『Music Tech Start Up Pitch Japan 2026』の開催延期に伴い、本年の実施を見送ることとなったため、MAJ2026では全77部門の最優秀作品/アーティストを決定する。
主要6部門意外のノミネート作品は、オフィシャルサイトで。
■ノミネート作品 -主要6部門-
※数字・アルファベット・五十音順で表記
◇最優秀楽曲賞
Blue Jeans / HANA
IRIS OUT / 米津玄師
怪獣 / サカナクション
革命道中 - On The Way / アイナ・ジ・エンド
好きすぎて滅！ / M!LK
◇最優秀アーティスト賞
Fujii Kaze
HANA
Mrs. GREEN APPLE
サカナクション
米津玄師
◇最優秀ニュー・アーティスト賞
CANDY TUNE
HANA
luv
STARGLOW
ブランデー戦記
◇最優秀アルバム賞
10 / Mrs. GREEN APPLE
Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE- / Various Artists
Gen / 星野源
Prema / Fujii Kaze
THANK YOU SO MUCH / サザンオールスターズ
◇Best Global Hit From Japan
HYPNOTIZE / XG
IRIS OUT / 米津玄師
JANE DOE / 米津玄師, 宇多田ヒカル
ReawakeR （feat. Felix of Stray Kids） / LiSA
うっせぇわ / Ado
◇最優秀アジア楽曲賞
【Indonesia】Tabola Bale / Silet Open Up
【Philippines】Multo / Cup of Joe
【South Korea】Dash / PLAVE
【South Korea】Drowning / WOODZ
【South Korea】Golden / HUNTR/X
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
開催日時：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日（金）～6月13日（土）
会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他
協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）（予定）
後援：東京都、国際交流基金
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/