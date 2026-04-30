「日経225ミニ」手口情報（30日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限9530枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9530枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9530( 9530)
ソシエテジェネラル証券 7976( 7976)
バークレイズ証券 7289( 7289)
SBI証券 9155( 4281)
楽天証券 6746( 2890)
フィリップ証券 787( 787)
マネックス証券 672( 672)
三菱UFJeスマート 1422( 660)
松井証券 554( 554)
インタラクティブ証券 554( 554)
JPモルガン証券 189( 189)
日産証券 130( 130)
ゴールドマン証券 104( 104)
ドイツ証券 87( 87)
岩井コスモ証券 17( 17)
豊証券 10( 10)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 379069( 379069)
ソシエテジェネラル証券 173017( 173017)
バークレイズ証券 114341( 114341)
SBI証券 167596( 83578)
楽天証券 128462( 62720)
松井証券 52922( 52922)
日産証券 22368( 22368)
三菱UFJeスマート 31024( 19394)
サスケハナ・ホンコン 15779( 15779)
マネックス証券 14144( 14144)
ゴールドマン証券 13340( 13270)
ビーオブエー証券 11487( 11487)
JPモルガン証券 9617( 9617)
みずほ証券 3890( 3890)
フィリップ証券 3472( 3472)
インタラクティブ証券 2739( 2739)
BNPパリバ証券 1525( 1525)
モルガンMUFG証券 1476( 1470)
大和証券 1319( 1319)
岩井コスモ証券 865( 865)
SMBC日興証券 6( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 108( 108)
ABNクリアリン証券 82( 82)
三菱UFJeスマート 69( 61)
フィリップ証券 29( 29)
SBI証券 120( 28)
ドイツ証券 23( 23)
楽天証券 26( 10)
マネックス証券 8( 8)
インタラクティブ証券 6( 6)
JPモルガン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9530( 9530)
ソシエテジェネラル証券 7976( 7976)
バークレイズ証券 7289( 7289)
SBI証券 9155( 4281)
楽天証券 6746( 2890)
フィリップ証券 787( 787)
マネックス証券 672( 672)
三菱UFJeスマート 1422( 660)
松井証券 554( 554)
インタラクティブ証券 554( 554)
JPモルガン証券 189( 189)
日産証券 130( 130)
ゴールドマン証券 104( 104)
ドイツ証券 87( 87)
岩井コスモ証券 17( 17)
豊証券 10( 10)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 379069( 379069)
ソシエテジェネラル証券 173017( 173017)
バークレイズ証券 114341( 114341)
SBI証券 167596( 83578)
楽天証券 128462( 62720)
松井証券 52922( 52922)
日産証券 22368( 22368)
三菱UFJeスマート 31024( 19394)
サスケハナ・ホンコン 15779( 15779)
マネックス証券 14144( 14144)
ゴールドマン証券 13340( 13270)
ビーオブエー証券 11487( 11487)
JPモルガン証券 9617( 9617)
みずほ証券 3890( 3890)
フィリップ証券 3472( 3472)
インタラクティブ証券 2739( 2739)
BNPパリバ証券 1525( 1525)
モルガンMUFG証券 1476( 1470)
大和証券 1319( 1319)
岩井コスモ証券 865( 865)
SMBC日興証券 6( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 108( 108)
ABNクリアリン証券 82( 82)
三菱UFJeスマート 69( 61)
フィリップ証券 29( 29)
SBI証券 120( 28)
ドイツ証券 23( 23)
楽天証券 26( 10)
マネックス証券 8( 8)
インタラクティブ証券 6( 6)
JPモルガン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース