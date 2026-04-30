「日経225ミニ」手口情報（30日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限7646枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7646枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7646( 7146)
ソシエテジェネラル証券 6531( 6531)
バークレイズ証券 4958( 4913)
SBI証券 3302( 1534)
楽天証券 2087( 557)
野村証券 500( 500)
マネックス証券 393( 393)
フィリップ証券 366( 366)
松井証券 348( 348)
ビーオブエー証券 256( 256)
東海東京証券 250( 250)
三菱UFJeスマート 497( 247)
BNPパリバ証券 139( 139)
光世証券 100( 100)
ゴールドマン証券 60( 60)
みずほ証券 4360( 50)
日産証券 83( 38)
ドイツ証券 31( 31)
インタラクティブ証券 26( 26)
シティグループ証券 2025( 25)
HSBC証券 1500( 0)
JPモルガン証券 1310( 0)
三菱UFJ証券 500( 0)
UBS証券 500( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 230080( 230080)
ソシエテジェネラル証券 125926( 125926)
バークレイズ証券 85426( 85256)
SBI証券 69972( 35246)
松井証券 25168( 25168)
楽天証券 43764( 21490)
日産証券 17926( 17756)
モルガンMUFG証券 9749( 9749)
BNPパリバ証券 8389( 8389)
JPモルガン証券 7998( 7998)
三菱UFJeスマート 13140( 7880)
ゴールドマン証券 7709( 7493)
ビーオブエー証券 5978( 5978)
SMBC日興証券 5609( 5609)
マネックス証券 4607( 4607)
広田証券 4395( 4395)
野村証券 2757( 2711)
みずほ証券 2625( 2513)
インタラクティブ証券 2103( 2103)
フィリップ証券 1950( 1950)
東海東京証券 14( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
ABNクリアリン証券 44( 44)
フィリップ証券 19( 19)
楽天証券 20( 16)
SBI証券 15( 11)
ドイツ証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
豊証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
日産証券 1( 0)
バークレイズ証券 1( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7646( 7146)
ソシエテジェネラル証券 6531( 6531)
バークレイズ証券 4958( 4913)
SBI証券 3302( 1534)
楽天証券 2087( 557)
野村証券 500( 500)
マネックス証券 393( 393)
フィリップ証券 366( 366)
松井証券 348( 348)
ビーオブエー証券 256( 256)
東海東京証券 250( 250)
三菱UFJeスマート 497( 247)
BNPパリバ証券 139( 139)
光世証券 100( 100)
ゴールドマン証券 60( 60)
みずほ証券 4360( 50)
日産証券 83( 38)
ドイツ証券 31( 31)
インタラクティブ証券 26( 26)
シティグループ証券 2025( 25)
HSBC証券 1500( 0)
JPモルガン証券 1310( 0)
三菱UFJ証券 500( 0)
UBS証券 500( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 230080( 230080)
ソシエテジェネラル証券 125926( 125926)
バークレイズ証券 85426( 85256)
SBI証券 69972( 35246)
松井証券 25168( 25168)
楽天証券 43764( 21490)
日産証券 17926( 17756)
モルガンMUFG証券 9749( 9749)
BNPパリバ証券 8389( 8389)
JPモルガン証券 7998( 7998)
三菱UFJeスマート 13140( 7880)
ゴールドマン証券 7709( 7493)
ビーオブエー証券 5978( 5978)
SMBC日興証券 5609( 5609)
マネックス証券 4607( 4607)
広田証券 4395( 4395)
野村証券 2757( 2711)
みずほ証券 2625( 2513)
インタラクティブ証券 2103( 2103)
フィリップ証券 1950( 1950)
東海東京証券 14( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
ABNクリアリン証券 44( 44)
フィリップ証券 19( 19)
楽天証券 20( 16)
SBI証券 15( 11)
ドイツ証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
豊証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
日産証券 1( 0)
バークレイズ証券 1( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース