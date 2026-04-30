「日経225先物」手口情報（30日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万5310枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5310枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15310( 15204)
ソシエテジェネラル証券 7865( 7865)
バークレイズ証券 6958( 6958)
ビーオブエー証券 2291( 2291)
ゴールドマン証券 3185( 2098)
松井証券 1961( 1961)
SBI証券 3238( 1872)
JPモルガン証券 1906( 1846)
サスケハナ・ホンコン 1380( 1364)
モルガンMUFG証券 1298( 1280)
楽天証券 1989( 1093)
日産証券 759( 759)
フィリップ証券 705( 705)
BNPパリバ証券 716( 531)
インタラクティブ証券 481( 481)
マネックス証券 322( 322)
UBS証券 307( 285)
三菱UFJeスマート 404( 258)
野村証券 248( 232)
三菱UFJ証券 230( 230)
シティグループ証券 103( 0)
大和証券 11( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 130( 130)
ABNクリアリン証券 96( 96)
楽天証券 68( 40)
SBI証券 31( 27)
JPモルガン証券 19( 19)
松井証券 18( 18)
マネックス証券 17( 17)
フィリップ証券 11( 11)
日産証券 5( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15310( 15204)
ソシエテジェネラル証券 7865( 7865)
バークレイズ証券 6958( 6958)
ビーオブエー証券 2291( 2291)
ゴールドマン証券 3185( 2098)
松井証券 1961( 1961)
SBI証券 3238( 1872)
JPモルガン証券 1906( 1846)
サスケハナ・ホンコン 1380( 1364)
モルガンMUFG証券 1298( 1280)
楽天証券 1989( 1093)
日産証券 759( 759)
フィリップ証券 705( 705)
BNPパリバ証券 716( 531)
インタラクティブ証券 481( 481)
マネックス証券 322( 322)
UBS証券 307( 285)
三菱UFJeスマート 404( 258)
野村証券 248( 232)
三菱UFJ証券 230( 230)
シティグループ証券 103( 0)
大和証券 11( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 130( 130)
ABNクリアリン証券 96( 96)
楽天証券 68( 40)
SBI証券 31( 27)
JPモルガン証券 19( 19)
松井証券 18( 18)
マネックス証券 17( 17)
フィリップ証券 11( 11)
日産証券 5( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース