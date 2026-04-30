「日経225先物」手口情報（30日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万8869枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8869枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18869( 16322)
ソシエテジェネラル証券 11373( 10635)
バークレイズ証券 6648( 6589)
モルガンMUFG証券 3447( 3395)
ゴールドマン証券 3426( 1897)
松井証券 1442( 1442)
BNPパリバ証券 2295( 1255)
ドイツ証券 1211( 1211)
インタラクティブ証券 1168( 1168)
JPモルガン証券 2399( 946)
SBI証券 1718( 864)
野村証券 2112( 846)
UBS証券 992( 712)
日産証券 710( 702)
みずほ証券 1592( 684)
フィリップ証券 663( 663)
楽天証券 871( 537)
ビーオブエー証券 681( 478)
三菱UFJeスマート 402( 310)
大和証券 441( 242)
シティグループ証券 496( 0)
SMBC日興証券 231( 0)
HSBC証券 173( 0)
三菱UFJ証券 114( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 117( 117)
ABNクリアリン証券 215( 65)
SBI証券 17( 17)
楽天証券 24( 14)
日産証券 14( 14)
JPモルガン証券 13( 13)
バークレイズ証券 9( 9)
みずほ証券 8( 8)
フィリップ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 4( 2)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ドイツ証券 150( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18869( 16322)
ソシエテジェネラル証券 11373( 10635)
バークレイズ証券 6648( 6589)
モルガンMUFG証券 3447( 3395)
ゴールドマン証券 3426( 1897)
松井証券 1442( 1442)
BNPパリバ証券 2295( 1255)
ドイツ証券 1211( 1211)
インタラクティブ証券 1168( 1168)
JPモルガン証券 2399( 946)
SBI証券 1718( 864)
野村証券 2112( 846)
UBS証券 992( 712)
日産証券 710( 702)
みずほ証券 1592( 684)
フィリップ証券 663( 663)
楽天証券 871( 537)
ビーオブエー証券 681( 478)
三菱UFJeスマート 402( 310)
大和証券 441( 242)
シティグループ証券 496( 0)
SMBC日興証券 231( 0)
HSBC証券 173( 0)
三菱UFJ証券 114( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 117( 117)
ABNクリアリン証券 215( 65)
SBI証券 17( 17)
楽天証券 24( 14)
日産証券 14( 14)
JPモルガン証券 13( 13)
バークレイズ証券 9( 9)
みずほ証券 8( 8)
フィリップ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 4( 2)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ドイツ証券 150( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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