ブルージェイズの岡本和真内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのレッドソックス戦に「4番三塁」で先発出場。前日に続き、3回の第2打席で左前適時打を放つなど4打数1安打2打点の活躍。チームは8－1で快勝し、連勝を飾った。MLB公式サイトは、ジョン・シュナイダー監督の「彼は着実に進歩している」というコメントを伝えた。

■「オカモトは着実に前進」

第1打席は見逃し三振に倒れた岡本。第2打席は1点を追う3回2死満塁という好機で迎えた。すると、カウント2－0から相手先発ブライアン・ベヨ投手のシンカーを捉え、強烈な打球を左翼前に弾き返した。

この一打で走者2人が生還し、2－1と逆転に成功。結果的にこれが決勝打となった。前日も3回の第2打席に決勝適時打を放っており、2試合続けて勝負強さを発揮した。

シュナイダー監督は、岡本の打撃について「まだシーズン序盤だが、走者を返す感覚のようなものを持っているように見える。これは非常に大きい。彼は着実に前進している」と説明。引き続きチャンスでの価値ある一打に期待した。

MLB公式サイトも連日躍動する岡本を称賛。「2試合連続で3回に2点適時打を放った。今日は満塁の場面で強烈な打球を飛ばし、打球速度は108.2マイルを記録。日本のスター選手が復調しつつあることを示す、また新たなサインとなった」と指摘した。

■「打率3割は期待せず」

さらに「オカモトはここ10試合で3本塁打を放ち、10打点を挙げている。ブルージェイズは、彼がメジャーに適応していく中で、まだ苦労や試行錯誤があることを理解している。それでも、慣れていく過程で長打力を発揮し続けられるなら、この適応プロセス自体がずっと容易になる」と続けた。

この試合を終えて打率は.224と依然高くはないが、「ブルージェイズは打率3割を期待しているわけではない。ただ、コンタクトした時には長打や得点につながるような打球を飛ばしてほしいのだ」と記した。

チームは負傷者が続出したこともあり出遅れたが、ここに来て昨季ポストシーズンで頭角を現した22歳のトレイ・イェサベージ投手や、ベテランのジョージ・スプリンガー外野手ら中心選手が続々復帰。巻き返しへ向けて陣容が整いつつあるが、同サイトは「（負傷者が復帰し）打線の中核は厚みを増すだろうが、オカモトはクリーンナップの座を確固たるものにしている」と評価した。