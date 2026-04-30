三原市で見つかった男性遺体のニュースの続報です。



男性の遺体は、2月に東広島市で起きた殺人事件の捜査の過程で発見されました。男性は、殺害されたとみて調べています。

男性の遺体は29日、三原市沼田にある会社の敷地内で見つかりました。遺体の氏名や年齢などは不詳で、土の中に埋められ腐敗した状態でした。



■近隣住民

「初めてのことだから、ここで起こるとは思っていない。」

「家の近くで、こういうことが起こるのは今までなかったから、ちょっと不安。」





発見の端緒となったのは、“別の事件”でした。2月16日未明に、東広島市で起きた住宅火災。この家に暮らす会社役員の川本健一さんが裏庭で死亡しているのが見つかりました。川本さんは何者かに刃物で首を複数回刺されており、死因は失血死でした。■通報した人「女性が血まみれで、頭部から血を流している状態で玄関にいて、『助けてください、強盗に襲われました』と。」助けを求めたのは、川本さんと2人で暮らしていた妻でした。■川本さんの妻（警察への説明）「自宅にあった包丁を使って脅された。『2階に上がれ』と言われ灯油をまかれて火をつけられた。」捜査関係者によると、1階の窓ガラスは割られ、何者かが侵入した形跡があったということです。また、住宅の敷地内からは「油のようなもの」が検出されました。■川本さんを知る人「物腰的にもやわらかいし、人に恨まれるようなことはなかった。心配、治安的に。」警察は70人態勢の捜査本部を設置し、殺人・放火事件として調べを進めていました。そして、2か月以上が経った29日・・・。■永嶋 凜子 記者リポート「遺体は、山間にある会社の敷地内から見つかりました。あちらのブルーシートの奥から遺体が見つかったものとみられます。」東広島の事件を捜査する過程で、三原市に証拠品が埋まっている可能性が浮上。警察が土を掘り起こしたところ、男性の遺体が見つかりました。殺害された川本さんの自宅と今回遺体が見つかった場所は、直線距離で約35キロ離れています。近くに住む人によると、1か月ほど前に警察が訪ねてきたといいます。■三原の住民「（警察が）『東広島の事件が解決していなくて、捜査しているが（犯人が）見つかっていないので、三原まで手を広げて探しているので、防犯カメラがあるところを全部見させてもらっている』と言ってきた。」「通学路みたいな形で（子どもが）近くを通るので、心配だし不安だし、ちょっと気持ちが悪い。早く解決してもらいたい。」■永嶋凜子記者リポート「遺体が見つかってから一夜明けた現場です。警察による現場検証が行われています。」警察によると、現場は誰でも出入りできる場所だったということです。警察は、男性が何者かに殺害され、埋められたとみて調べるとともに、東広島市の事件との関連を捜査しています。また5月1日以降、遺体を司法解剖し、死因などの特定を進めるとしています。【2026年4月30日午後4時45分放送】