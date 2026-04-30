理学部数学科に在籍する現役学生であり、メイド・コスプレイヤーとして活動する萌咲（もえさき）みるるさんが講師を務める数学講座が、5月23日に都内で開催されます。

テーマは「線形代数」。90分の本格的な講義に加え、交流会やチェキ会も予定されています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 群とベクトル空間の視点から線形代数を紐解く

本イベントの発起人は、メイドやコスプレイヤーとして活動しながら、数学科を専攻する萌咲みるるさん。自身が愛する「メイド・Kawaii文化」と「数学」を繋ぐ架け橋となるイベントを目指し、今回の講座を企画したといいます。

取り扱うテーマは、行列やベクトルを用いて空間の性質や変化を記述する「線形代数」。現代数学における基礎的な分野であると同時に、画像処理や音響解析など、私たちの身近にあるテクノロジーの根幹を支える重要な理論です。

今回の講座では、集合における二項演算のルールである「群」と、ベクトル空間の構造という抽象代数学的な側面から線形代数を学んでいく構成を予定。萌咲さんのXアカウントではレジュメ（講義資料）の一部が公開されており、講義のレベルや流れを事前に確認することができます。

講座の時間は、一般的な大学の講義と同じ90分。知的好奇心を刺激する濃密な時間の後には、交流会やチェキ会が予定されています。

■ 「線型空間の構造美を伝えたい」独学から始まった情熱

萌咲さんは高校3年生の時から群論を独学。「線型空間の定義は、群の定義を用いれば極めて簡潔に記述できる」という数学的構造の美しさに魅了されたといいます。今回の講義は、当時の自身の考察をベースに、線形代数全体を俯瞰して解説する内容になるとのこと。

受講にあたって萌咲さんは、「基本的に前提知識は必要ありませんが、高校数学（数学A）の集合や論理の分野に馴染みがあると、より理解が深まるかもしれません」とコメント。基礎知識があった方が、より講義の面白さを享受しやすいと語ります。

なお、講座内に試験などはなく、純粋に「線形代数の面白さ」を共有することに重きが置かれています。「代数学の中でも、特に構造や表現が持つ魅力を伝えられたら」と、萌咲さんは意気込みを語っています。

■ 数学書へのサイン特典も。参加希望者は最新情報の確認を

コスプレ姿のメイドによる本格講義という極めてユニークな本イベント。ただし、会場内では萌咲さんやスタッフの無断撮影は禁止となっているため注意が必要です。

萌咲さんを撮影したい場合は、交流会の有料メニューとして「写メ」や「チェキ撮影」が用意されています。また、無料メニューとして「数学書へのサイン」も。お気に入りの専門書を持参すれば、一生の記念になりそうです。

「メイドが教える線形代数講義」は5月23日、14時から18時まで都内で開催予定。参加費は3000円（税込）です。

現在、予想を上回る反響により、申し込み状況によっては会場が変更される可能性があるとのこと。申し込み方法や最新の開催情報は、萌咲みるるさんのXアカウント（@miruru_kawaii）を必ずチェックしてください。

＜記事化協力＞

萌咲みるるさん（@miruru_kawaii）

（天谷窓大）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026043001.html