本拠地エンゼルス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数ノーヒットも3四球を選び、3-2の勝利に貢献した。6回の走塁時の相手捕手とのクロスプレーでは、危険なシーンを現地メディアが指摘していた。

ヒヤリとする場面だった。同点で迎えた6回1死三塁。四球で出塁し味方の安打などで三塁走者となった村上は、モンゴメリーの二塁へのボテボテの当たりの間に本塁へ突入した。果敢に勝ち越しを狙ったが、二塁手の好送球に阻まれて本塁でアウトとなった。

問題となったのは、クロスプレー時の相手捕手ダーノーの行動だ。上半身で村上の進路を塞ぎ、レガースを使ってホームインしようと伸ばした村上の左足をガードしているように見える。ホワイトソックス側はこの行為を妨害としてチャレンジを要求。しかし判定は覆らなかった。

この危険なプレーに肝を冷やしたのが現地メディアだ。中継したホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツネットワーク」で解説をつとめたスティーブ・ストーン氏は「確かにホームをブロックしている。ムラカミは本当に幸運だった。すね当てがこの部分に当たれば、簡単に足首を骨折していた可能性もある」と指摘した。

また米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xも問題シーンの静止画を公開しながら、「ヘイ、ムネタカ・ムラカミ。気をつけろよ」と投稿。両リーグトップの12本塁打を放っている村上を襲った危険シーンを問題視していた。



（THE ANSWER編集部）