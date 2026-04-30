サッカーのＪ１・ＦＣ東京とドイツ・ブンデスリーガの強豪ドルトムントが３０日、都内で会見を開き、８月１日にＭＵＦＧ国立でプレシーズンマッチを行うことを発表した。

会見には両クラブの代表が登壇。ドルトムントからはカルステン・クラマーＣＥＯ、FC東京は川岸滋也社長が出席した。

クラマーＣＥＯは「チームとして東京に行けることを楽しみにしている。日本のサッカーに対して大きなリスペクトを持っている。これぞドルトムントという試合を見せられれば」と意気込んだ。

元日本代表ＭＦで現Ｃ大阪の香川真司（３７）が在籍していたことでも知られる。今後の日本人選手獲得について問われると「今季必ず日本人選手を獲得するとは約束できない」と笑いつつも「リーグや国籍を問わず、常にクオリティーの高い選手には注目している。欧州で日本人選手が評価されているのは事実。常に注目して、探している状態と言える。香川選手は我々のチームのベンチマーク（指標）となった。非常にレベルの高いサッカーを認められた選手なので、同じようなレベルの選手を見つけたいと常に思っている」と話した。また、「（ドルトムントは）若い選手を育てるカルチャーがあるチーム。香川選手のように若い時にドイツに来て、スーパースターとして帰国する。そういった育成の文化は重要視している」と語った。

ドルトムントが来日するのはＣ大阪と親善試合を行った２４年７月以来２年ぶり。今回の来日では７月２９日にＣ大阪戦（ハナサカ）、８月１日にＦＣ東京戦（ＭＵＦＧ国立）の２試合を行う。（今井 隆太郎）