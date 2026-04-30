◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）枠順決定＝４月３０日

ラッキー７ならぬ、ラッキー３だ。武豊騎手とのコンビでＧ１初制覇を狙うアドマイヤテラ（牡５、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は３番枠に決定。レジェンドは９９年にスペシャルウィーク、１７年にキタサンブラックをこの馬番から勝利に導いている。藤本助手は「豊さんも何度も天皇賞・春を勝っていますし、相性のいいジョッキーに乗ってもらえるので。豊さんに任せておけばいいと思っています」と全幅の信頼を置く。

過去の３番枠の馬番別成績は【１３・５・４・６３】で、勝利数と勝率が馬番別でともにトップ。データ的にも後押しがある。藤本助手は「心強いですね。うち（友道厩舎）は外枠が多いんですけど、久しぶりにいい枠に入りました」と笑み。以前よりゲートも改善されており、「奇数枠も問題ないですね」とうなずいた。

レース当日は雨模様の予報だが、アドマイヤテラにとっては追い風だ。これまで稍重で【３・１・０・１】と好成績を残しており、同助手も「全く問題ないと思います」ときっぱり。未経験の３２００メートルについても、「距離は長くなればなるほどいいので」と胸を張る。

武豊×アドマイヤの冠名で春の盾に挑むのは、０５年のアドマイヤグルーヴ（１１着）以来。今年はテラで阪神大賞典、ズームで読売マイラーズＣを勝つなど、存在感を発揮している。「いいレースを期待しています」と藤本助手。吉兆の３番枠も味方に、長距離王者の座に就く。（水納 愛美）