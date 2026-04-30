Ｊ１Ｃ大阪、ＦＣ東京の２クラブは３０日、それぞれ会見を行い、ブンデスリーガ１部の強豪ドルトムントと今夏、親善試合を開催することを発表した。

▼７月２９日：Ｃ大阪―ドルトムント（午後７時開始、ハナサカ）

▼８月１日：ＦＣ東京―ドルトムント（午後７時開始、ＭＵＦＧ国立）

ＦＣ東京はこの日午後、都内で記者会見し、川岸滋也社長は「昨年の秋から双方で構想を温めていた。Ｗ杯後の日本サッカー界の盛り上げをつなげていきたい。熱量を維持して、増幅していく一戦としたい。ワールドクラスのドルトムントを相手にどれくらいできるか、注目してほしい」と語った。

同席したボルシア・ドルトムント カルステン・クラマーＣＥＯは「試合ができることを今からワクワクしている。Ｗ杯の勢いの後に東京に来られることはとても意義のあること。東京滞在も楽しみにしたいが、試合は真剣勝負でいい戦いを見せたい。香川（真司）選手がプレーして１０年（近く）たつが、日本のファンは関心を持ってくれている。魅力的なチームであることを、もっと知っていただきたい。これぞブンデスリーガ、これぞドルトムントというような試合を見せたい。楽しみにしてもらいたい」とＰＲした。