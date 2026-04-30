『リプトン プリンミルクティー』

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　森永乳業は、『リプトン』ブランドから『リプトン プリンミルクティー』を5月12日より全国で期間限定発売する。

【写真】味の正体はいったい…リプトン『謎のスイーツ味』

　同商品は、昔ながらのプリンの味わいをイメージした新商品で、ミルクのコクに、卵のやさしい風味とカラメルのほろ苦さを重ねることで、どこか懐かしさを感じさせる味わい。飲み物でありながらスイーツを楽しむような感覚を味わえる点が特徴となっている。

　ベースとなるミルクティーには、『リプトン』が厳選した香り高く味わい豊かな茶葉を使用。紅茶の風味を土台にしながら、プリンらしい甘さとカラメルのアクセントを重ねることで、デザート感とミルクティーらしさの両立を図った形だ。意外性のあるフレーバーながら、親しみやすい王道プリンの味を選ぶことで、手に取りやすさにもつなげている。

　内容量は450ml。価格は184円で、5月12日から全国のコンビニエンスストアや量販店で販売される。