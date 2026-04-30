”昔ながらの味わい”をミルクティーで再現 『リプトン』からデザート感覚のプリンミルクティー登場
森永乳業は、『リプトン』ブランドから『リプトン プリンミルクティー』を5月12日より全国で期間限定発売する。
【写真】味の正体はいったい…リプトン『謎のスイーツ味』
同商品は、昔ながらのプリンの味わいをイメージした新商品で、ミルクのコクに、卵のやさしい風味とカラメルのほろ苦さを重ねることで、どこか懐かしさを感じさせる味わい。飲み物でありながらスイーツを楽しむような感覚を味わえる点が特徴となっている。
ベースとなるミルクティーには、『リプトン』が厳選した香り高く味わい豊かな茶葉を使用。紅茶の風味を土台にしながら、プリンらしい甘さとカラメルのアクセントを重ねることで、デザート感とミルクティーらしさの両立を図った形だ。意外性のあるフレーバーながら、親しみやすい王道プリンの味を選ぶことで、手に取りやすさにもつなげている。
内容量は450ml。価格は184円で、5月12日から全国のコンビニエンスストアや量販店で販売される。
【写真】味の正体はいったい…リプトン『謎のスイーツ味』
同商品は、昔ながらのプリンの味わいをイメージした新商品で、ミルクのコクに、卵のやさしい風味とカラメルのほろ苦さを重ねることで、どこか懐かしさを感じさせる味わい。飲み物でありながらスイーツを楽しむような感覚を味わえる点が特徴となっている。
ベースとなるミルクティーには、『リプトン』が厳選した香り高く味わい豊かな茶葉を使用。紅茶の風味を土台にしながら、プリンらしい甘さとカラメルのアクセントを重ねることで、デザート感とミルクティーらしさの両立を図った形だ。意外性のあるフレーバーながら、親しみやすい王道プリンの味を選ぶことで、手に取りやすさにもつなげている。
内容量は450ml。価格は184円で、5月12日から全国のコンビニエンスストアや量販店で販売される。