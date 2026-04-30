お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が28日、体調不良により当面の間、休養に専念することが発表された。相方の設楽統（53）が語った、最近の日村の様子がネット上で話題となっている。

日村は17日深夜と24日深夜と2週続けて、TBSラジオ「金曜JUNK バナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を欠席。17日深夜放送回で、相方の設楽は「日村さんは体調不良ということで」と欠席理由を説明。「なんか、そういえば先週ぐらいかな。寒いと。このスタジオ暑かった時あったり。今思えば、あの日村さんが寒いなんて言うことない。その時は別に何ともなかった」と語った。

さらに「先週ぐらいに、確かに調子悪そうだった。調子悪いのは体調じゃなくて、パフォーマンスが著しく…何でこいつ、しゃべんねーんだよとか、何か変な合いの手入れてくるなとか。結構そういう時ない？」と日村の代役を務めた錦鯉渡辺隆に投げかけ「そういう時は体調を崩す前兆なのかな？」と推察。「そんなたいしたことじゃないんだけど。熱が出ちゃって」と続けた。

Xでは、設楽が語った「寒い」の2文字に反応。「日村さん 周りの人は暑いのに一人だけ寒いって言ってたって自律神経なのかな 仕事柄、生活リズムが乱れるよね」「日村さん、自律神経なのか… わいも体温調節できなくなる系なので（真夏なのに寒くて震える）わかる…」「暑がりの日村が寒がってて『体調大丈夫？』みたいな話した後すぐ体調崩したのか」などと書き込まれていた。