【2026年GW】映画を愛する人たちが集うカルチャーフェス「SHIMOKITA CINEMA PARK 2026」5月5日・6日開催

株式会社MOTION GALLERYは、下北沢のカルチャースポット「BONUS TRACK」を運営する散歩社との共催により、2026年5月5日（火）・6日（水）の2日間、「SHIMOKITA CINEMA PARK 2026」を開催する。

【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】

本イベントは、映画を「観る」体験にとどまらず、映画にまつわる文化・食・人をひとつの場所でつなぐ2日間のカルチャーフェス。

「映画を愛する人たち」と出会える場として、専門家も初心者も、映画ファンも初めて映画に触れる人も、それぞれの形で映画文化と出会えるよう、6つのプログラムを軸に構成されている。

8mm FILM WORKSHOP

Spice filmsの協力によるワークショップ。2日目の上映発表を目標に、参加者が2人一組となり、それぞれが8mm FILMで、自由なアイディアで撮影。自分で現像を行い映写機でフィルムを上映する。 BOOTH

映画文化を彩るショップ・クリエーターによるブースが出展。書籍・グッズ・アートなど、映画に関わるさまざまなアイテムを展開する。 TEATER（上映）

MOTION GALLERYでの資金調達と、下北沢の映画館「K2」での劇場公開とをつなぎ一気通貫でサポートする“Short Film Biotope”を展開するなど、これまでMOTION GALLERYは、短編映画作品の支援に取り組んできた。今回のフェスでも、新たな短編作品と観客の出会いをつくるべく、短編映画作品の上映を行う。 TALK SESSION

映画を愛する多彩なクリエイターとのコラボレーションを通じて、“映画を観たくなる気持ち”を持ち帰れるようなトークセッション・ラジオを展開する。

GACHAPON

日本最大級ショート映画配信プラットフォーム『SAMANSA』プレゼンツで、Amazonギフト券1万円分やSAMANSA1か月無料クーポンなどの豪華景品が当たる「CINEMA GACHA」を実施。

FOOD ＆ SHOP

映画にインスパイアされたフードや飲み物を提供。下北現像所（PIZZA FOR CINEMA）をはじめ、映画と食をつなぐメニューが揃う。

【開催概要】

名称：SHIMOKITA CINEMA PARK 2026開催日時：2026年5月5日（火・祝）・5月6日（水・祝）会場：BONUS TRACK（東京都世田谷区代田2-36-12）主催：株式会社MotionGallery 、散歩社入場料：無料（一部プログラムは有料の場合あり／詳細は順次発表）

公式サイトhttps://shimokita-cinema-park.studio.site/

プログラム8mmFILM WORKSHOP／BOOTH／TEATER／TALK SESSION／GACHAPON／FOOD ＆ SHOP