「ロッカーで1人ぼーっとしているムネを見ることはない」首位ガーディアンズに1.5差、村上宗隆の取り組みを同僚が証言「彼は誰よりも早く球場に来て…」

村上の懸命に野球に取り組む姿勢を同僚も評価している(C)Getty Images

ホワイトソックス・村上宗隆がメジャー1年目、順調なスタートを切った。

現地4月29日に本拠地で行われたエンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数無安打も3四球とチャンスメイクに貢献、チームのサヨナラ勝ちにつなげた。

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2−2の延長10回無死一、二塁で打席に入った村上はこのカードで3ランを放った左腕ポメランツと再び対戦。

圧巻の打撃を見せた村上に対し左腕はストレートの四球を与え、満塁となり、最後は一死満塁からコルソン・モンゴメリーがセンターへはじき返し、3−2とサヨナラ勝ち。これでチームはエンゼルスにサヨナラ勝ちと3連勝を果たし、首位のガーディアンズに1.5ゲーム差と迫っている。

チームを盛り立てているのが村上の勝負強い打撃にあることは間違いないだろう。村上が5戦連発の最初の試合となった現地17日のアスレチックス戦の満塁弾以降、チームは8勝4敗と勝ち星を積み重ねており、急激に状態を上げてきた。

村上はここまで31試合に出場、打率.236ながら本塁打は両リーグトップタイの12号をマークしている。

ルーキーイヤーで確かな歩みを見せている村上の取り組みを証言したのはホワイトソックスの同僚右腕、デービス・マーティンだった。

米ポッドキャスト番組『Foul Territory』のXで公開された動画にマーティンが出演。その中で村上の打撃パフォーマンスに関して四球をしっかり選んでいるとした上で「打てる球がきたときは、しっかり仕留めている」と好球必打ができていると高く評価した。