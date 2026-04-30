『北の国から』放送開始45周年で新展開 スペシャルコンサート開催決定 さだまさしが音楽監督【概要】
ドラマ『北の国から』の放送開始45周年を記念した『北の国から スペシャルコンサート』が、7月16日に東京国際フォーラム ホールAで開催されることが決まった。音楽監督にさだまさしを迎え、ドラマを彩った名曲を懐かしい映像と共に豪華メンバーの演奏で楽しむ、スペシャルな音楽会となる。
『北の国から』は、倉本聰氏が手がけ、1981年にフジテレビ系で放送が開始された、ドラマ史に残る不朽の名作。黒板五郎（田中邦衛）とその子ども、純（吉岡秀隆）、螢（中嶋朋子）の家族が、北海道、富良野の大自然を舞台に繰り広げる、小さな家族の大きな愛の物語は圧倒的な支持を受け、連続ドラマ24回の放送後、1983年に放送された『’83冬』から『2002遺言』まで、8本のスペシャル版が放送された。その後何度も再放送され、北海道、富良野市のロケ地には数多くの人が訪れている。
さだの手がけた音楽は、ドラマを語る上で欠かせない。ハミングのみで歌われる名曲「北の国から−遙かなる大地より」はもちろん、「純のテーマ」「螢のテーマ」など美しい音楽の数々が、シーンと共に視聴者の心に刻み込まれた。
スペシャルコンサートでは、ドラマを彩った名曲をトップミュージシャンによるスペシャルバンドが届ける。音楽監督はさだのほか、長年にわたり、プロデューサー、アレンジャーとして、さだの音楽活動を支えてきた渡辺俊幸氏が参加。大型スクリーンでドラマの名場面を映し出し、映像と極上の音楽で『北の国から』の世界をじっくり体感できる。
また、さだが音楽制作に纏わる秘話やドラマへの想いを語るトークコーナーのほか、ドラマの熱烈なファンとしても知られるますだおかだ・増田英彦をゲストに迎える。
■公演概要『北の国から スペシャルコンサート』
日時：2026年7月16日（木）開場 17:30 開演18:30
会場：東京国際フォーラム ホールA（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）
出演・音楽監督：さだまさし
指揮・音楽監督：渡辺俊幸
ゲスト：ますだおかだ増田
料金：5月9日正午に発表予定
『北の国から』は、倉本聰氏が手がけ、1981年にフジテレビ系で放送が開始された、ドラマ史に残る不朽の名作。黒板五郎（田中邦衛）とその子ども、純（吉岡秀隆）、螢（中嶋朋子）の家族が、北海道、富良野の大自然を舞台に繰り広げる、小さな家族の大きな愛の物語は圧倒的な支持を受け、連続ドラマ24回の放送後、1983年に放送された『’83冬』から『2002遺言』まで、8本のスペシャル版が放送された。その後何度も再放送され、北海道、富良野市のロケ地には数多くの人が訪れている。
スペシャルコンサートでは、ドラマを彩った名曲をトップミュージシャンによるスペシャルバンドが届ける。音楽監督はさだのほか、長年にわたり、プロデューサー、アレンジャーとして、さだの音楽活動を支えてきた渡辺俊幸氏が参加。大型スクリーンでドラマの名場面を映し出し、映像と極上の音楽で『北の国から』の世界をじっくり体感できる。
また、さだが音楽制作に纏わる秘話やドラマへの想いを語るトークコーナーのほか、ドラマの熱烈なファンとしても知られるますだおかだ・増田英彦をゲストに迎える。
■公演概要『北の国から スペシャルコンサート』
日時：2026年7月16日（木）開場 17:30 開演18:30
会場：東京国際フォーラム ホールA（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）
出演・音楽監督：さだまさし
指揮・音楽監督：渡辺俊幸
ゲスト：ますだおかだ増田
料金：5月9日正午に発表予定