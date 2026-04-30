◆札幌六大学野球春季リーグ戦第１節第１日 星槎道都大４―３北海学園大＝延長１０回タイブレーク＝（３０日・札幌モエレ沼公園）

４季ぶりの優勝を目指す星槎道都大が延長１０回タイブレークの末、北海学園大に勝利。この日、支配下契約を結んだ西武・佐藤爽投手の大学時代の恩師である二宮至監督が教え子にエールを送った。

ＯＢの吉報に沸く星槎道都大が逆転サヨナラ勝ちで白星発進だ。二宮監督は「（３安打と）なかなか打てなくて。打線が機能しなかった。よく勝った、この勝ちは大きいね」と頬を緩めた。

佐藤の支配下契約が決まった後、すぐに本人から連絡を受けたという。大学４年時に社会人野球強豪チームからの誘いを断ってプロ入りし、２ケタ背番号をつかみ取った教え子に対し「支配下にならないと本当のプロ野球選手ではないから、そういう点ではよかった。プロの厳しさは私もよく知っているので、１年で支配下にならないとクビになると言っていた。自分の持ち味を出して支配下になったことは素晴らしいこと。彼の良さのコントロールで勝ってほしい」とさらなる大舞台での活躍を期待していた。