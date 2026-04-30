ゴールデンウィーク“谷間の平日”曇り空も絶景目当てに多くの人　「予定なし」4割…“コストコ商品”販売店は大人気　天候の変化には注意を

ゴールデンウィーク“谷間の平日”の30日、ピンクの芝桜が一面に広がる美しい風景を見るため、早朝から多くの人の姿がありました。

観光客が訪れていたのは、山梨県「富士本栖湖リゾート」で開催されている「富士芝桜祭り」の会場。

訪れた人は「（Q.何時に起きた？）きょうは4時。混むって聞いていたので、天気が良ければ富士山も見られたが、それだけが残念」と話しました。

会場は、約50万株の芝桜が見ごろを迎えていて、晴れて青空が広がると、富士山との絶景も楽しめる人気観光スポットです。

30日は曇り空となりましたが、朝から多くの観光客が訪れ、色鮮やかな芝桜の絶景を楽しんでいました。

また、会場にもうけられた様々なフォトスポットでは、ピンクの海に浮かぶようなボートで撮影する家族の姿も。

一方、29日は富士サファリパークを楽しんだという家族から、ゴールデンウィーク後半は「特に予定がなくて近場で過ごしてって感じ。混まないところにいようかな」といった声が聞かれました。

調査会社が行ったアンケートでは、2026年のゴールデンウィークの過ごし方について、41.2％が「予定がない」と回答。

「自宅で過ごす」と回答した人も35.1％に上っています。

取材班は、神奈川・横浜市のショッピングモールにある、人気輸入食品販売店へ。

来店した客に、ゴールデンウィークの予定を聞いたところ、「特になくて家で過ごす。自宅で」「特に予定はたててない。その日その日で」などと、「予定がない」という人の一方で、「ワンちゃん連れてどこか車でお出かけできたらいいなと思ってる」「パンですね、マスカルポーネのパン。釣りしながらキャンプをやってるが、（パンを）バーナーであぶって河原で焼いて食べたりして」といった声も聞かれました。

また、ゴールデンウィークは自宅で「プチぜいたく」を楽しみたいという人も。

「（Q.GWだから奮発した？）ティラミス、すごくティラミスが気になってたので」「きょうはたくさん食べる日、ご褒美デーなので、生ハムとかは食べる。おつまみでいただく」などといった声が聞かれました。

この店は、コストコの大容量の商品を小分けして販売することで人気となっていますが、ゴールデンウィークは特別な工夫をしていました。

stockmart 広報・黒田絵美さん：

GWに入って家族連れでいらっしゃる方も増えているので、ピザもハーフカットじゃなくてホールのものを販売したり、大きめのデリをたくさん入荷してます。

これからのゴールデンウィーク、天候の変化に注意が必要です。

関東地方では、5月1日昼前にかけて沿岸部を中心に激しい雨が降る予想で、警報級の大雨になる恐れもあります。

一方、週末は晴れてお出かけ日和となり、土曜日の予想最高気温は27度と、6月下旬並みの暑さとなりそうです。