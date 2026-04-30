GWに家族で車で出かけようとしたら、夫に「高速が混むなら下道のほうが安いし早いかも」と言われました。たしかに高速代は気になりますが、連休中は本当に下道のほうが得なのでしょうか？

GWの移動で気になるのは「時間」と「お金」のバランス

ゴールデンウィークの移動で多くの人が気にするのは、できるだけ出費を抑えつつ快適に目的地へ行きたいという点です。高速道路は料金がかかる一方で、スムーズに移動できるイメージがあります。しかし連休中は渋滞が発生しやすく、「結局時間がかかるなら一般道のほうがいいのでは」と感じる人も多いでしょう。

一方で、一般道は基本的に無料ですが、信号や交差点が多く、予想以上に時間がかかることがあります。また、観光地周辺では一般道も渋滞するケースが多く、単純に「無料だから得」とは言い切れません。つまり重要なのは、「料金」だけでなく「所要時間」や「運転の負担」まで含めて判断することです。



高速道路と一般道、それぞれのメリットと注意点

高速道路の最大のメリットは、やはり移動の効率です。信号がなく、一定の速度で走行できるため、通常であれば目的地までの時間を大きく短縮できます。また、サービスエリアが充実しているため、休憩や食事もしやすく、小さな子ども連れでも無理なく移動できる点で安心です。

ただし、ゴールデンウィーク期間中は交通量が増え、渋滞が発生しやすくなります。渋滞に巻き込まれると、大幅に時間がかかることもあり、その間も燃料は消費され続けます。その結果、ガソリン代が増え、思ったほどコスト面で有利にならないこともあります。

一方、一般道は高速料金がかからないため、出費を抑えられる点が魅力です。特に短距離の移動であれば、あえて高速を使わない選択も現実的です。しかし、信号待ちや右左折による減速が多く、燃費が悪化しやすいというデメリットがあります。さらに、長時間の運転はドライバーの疲労を招きやすく、安全面にも影響が出る可能性があります。



結局どちらが得？ケース別に考えるのがポイント

結論として、「常にどちらが得」とは一概には言えません。移動距離や時間帯、目的地によって最適な選択は変わります。例えば、早朝や深夜に出発できる場合は、高速道路の渋滞を避けやすく、移動の負担を抑えられます。この場合は高速を利用するメリットが大きいでしょう。

逆に、近場のレジャーや観光地であれば、一般道でも大きな差が出ないことがあります。ただし、観光地周辺の混雑状況は事前に確認しておくことが重要です。渋滞情報は、道路交通情報センターやナビアプリで確認できるため、出発前にチェックしておくと安心です。

また、家族での移動では「快適さ」も重要です。多少費用がかかっても、移動時間が短くストレスが少ないルートを選ぶことで、結果的に満足度の高い旅行になることもあります。



GWの移動は「事前準備」と「柔軟な判断」がカギ

ゴールデンウィークの移動で後悔しないためには、事前の情報収集と柔軟な判断が欠かせません。高速道路と一般道のどちらかにこだわるのではなく、その日の交通状況や出発時間に応じて使い分けることが大切です。

例えば、行きは早朝に高速を使い、帰りは混雑を避けて一般道を選ぶといった工夫も有効です。また、ETC割引やガソリン価格も考慮すると、トータルのコストをより正確に把握できます。

家族でのドライブは、移動時間も大切な思い出の一部です。費用だけでなく、安全性や快適さも含めてバランスよく判断することで、より充実したゴールデンウィークを過ごすことができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー