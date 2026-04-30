【キングダム ハーツ キーブレード キングダムチェーン ダークサイド】 4月30日16時より予約開始 10月 発送予定 価格：9,900円

バンダイは、電子玩具「キングダム ハーツ キーブレード キングダムチェーン ダークサイド」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月30日16時より予約受付を開始した。発送は10月を予定し、価格は9,900円。

本商品はゲーム「キングダム ハーツ」シリーズで王様が使用するキーブレード「キングダムチェーン ダークサイド」を電子玩具化したもの。全長約50cmの迫力あるサイズで、外観は銀色・金色塗装等で再現されている。

ボタン操作でモード選択ができ、「ドライブチャージモード」では、ボタンを押すとドライブチャージゲージをためることができ、ヒールライトを放つことができる。作中で使用している「ドライブチャージ」、「ゲージMAX音」などのSE音が発動。

「こうげきモード」では、たたかう際のSE音が全7種類鳴り、繰り返し発動すると敵が倒れる際のSE音が鳴って、作中の対戦シーンを再現可能。その他、ホーリー等さまざまなSE音が収録されている。

「MUSICモード」では、人気のBGM楽曲「Mickey Mouse March」、「Vim and Vigor」の2曲を収録。楽曲を鳴らしながらドライブチャージモードやこうげきモードで遊ぶこともできる。

（C）Disney