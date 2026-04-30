（新静岡セノバ前から中継 永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（永井 大勝 アナウンサー）

「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。今回紹介していただけるのは「食鮮館タイヨー 高松店」店長の木川さんです。ということで、きょうのおすすめ食材なんですが、こちらです。新ジャガイモ。新じゃがですね。





（松浦 悠真 気象予報士）いやー新じゃがですよ。旬ですよね。（永井 大勝 アナウンサー）旬なんです。この新じゃがなんですけれども、去年の北海道の猛暑の影響で高騰が続いていたんですが、現在は鹿児島であったり九州のものが入ってきているということで、その新ジャガイモ、木川さんによりますと、今おすすめなのが大きいサイズということで、去年よりおよそ2割ほど安くなっている。どれくらい大きいのかといいますと、通常サイズがこちら。大きいサイズがこちら。もうほんと倍以上…。ではこの新ジャガイモ、きょう（30日）の販売価格をそれでは見ていきましょうということで、「食鮮館タイヨー 高松店」では、100gあたりが大きいサイズ39円。通常サイズが59円ですので、20円ほど安いんですよね。（松浦 悠真 気象予報士）大きいサイズの方が安い。（永井 大勝 アナウンサー）お得ですね。さあその新ジャガイモ、ここからは簡単レシピをご紹介していきますよ。はいこちらです。・「新じゃがのバター醤油煮」（松浦 悠真 気象予報士）ジャガイモとバターはね、もうほんと組み合わせ最高ですね。（永井 大勝 アナウンサー）夜食とかにもねおすすめですね。まずは作り方をご覧ください。ジャガイモ、よく洗って皮付きのまま切って、水にさらして水気を取ってください、次にサラダ油を入れて熱し、表面に焼き色がつくまで中火で炒めてください。最後に砂糖、醤油、バター、水を加えて、煮たったら落としふたをして柔らかくなるまで弱火でおよそ15分煮てください。そして落としふたを取って、最後は盛り付けて完成です。さあということでスタジオにお持ちしました。鳥海さん、津川さん、お召し上がりください。（スタジオ出演者 試食）（永井 大勝 アナウンサー）皆さんもぜひ、この新じゃがのバター醤油煮を作って試してみてください。以上「静岡献立予報」でした。