プロ野球のファーム・リーグは30日、交流戦3試合が行われた。

オイシックスは阪神戦（ハードオフ新潟）に9―3で逆転勝ち。先発・石田は5回5安打5奪三振3失点で1勝目（1敗）を挙げた。ウォーカーが8回の5号満塁本塁打など2安打5打点、大川が3安打、中沢が2安打2打点。阪神先発のドラフト5位・能登（オイシックス）は昨季まで所属した古巣相手に5回9安打5失点（自責4）で1敗目。百崎が初回に先制の2号2ラン。井坪が3安打1打点をマークした。

楽天は巨人戦（宮城県利府町）に10―4。先発・岸が5回3安打無失点の好投で1勝目を挙げた。入江が4回の1号2ランなど2安打、育成ドラフト4位・金子（神奈川大）が4回に5号2ラン、小森が4回の1号ソロなど2安打。巨人先発・山田は4回8安打4奪三振7失点で2敗目（2勝）。中山が3安打。

西武は広島戦（カーミニークフィールド）に3―2でサヨナラ勝ち。9回2死二、三塁で広島5番手のドラフト4位・工藤（北海学園大）の暴投でサヨナラ勝ちした。牧野が3安打1打点、育成選手の福尾が3安打。先発・ワイナンスは5回2/3を2安打10奪三振2失点（自責0）で、5番手の育成選手・森脇が1回無安打2奪三振無失点で2勝目（1敗2セーブ）。広島先発の育成選手・杉田は5回10安打1失点。田村が2安打を放った。