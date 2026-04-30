現役社会人が選ぶ「理想の男性新入社員」ランキング！ 同率1位は「鈴木福」、もう1人は？
明治安田生命保険は、全国の30〜50代の社会人660人を対象に「理想の男性新入社員」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
1位は、俳優の鈴木福さんでした。
子役時代からの息の長い活躍や安定感が高く評価され、「親しみやすい」「謙虚・つつましい」といったイメージで1位に返り咲きました。多様な分野での実績や誠実な人柄が、多くの社会人から新入社員の理想像として共感を集めています。
同じく1位は、将棋棋士の藤井聡太さんでした。
将棋界で見せる圧倒的な実力と落ち着いた佇まいが支持され、「知性的・スマート」といったイメージで2年連続の1位に輝きました。一過性のものではなく、長期的な活躍からくる安定感が高い評価につながっています。
(文:All About ニュース編集部)
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同率1位：鈴木福
1位は、俳優の鈴木福さんでした。
子役時代からの息の長い活躍や安定感が高く評価され、「親しみやすい」「謙虚・つつましい」といったイメージで1位に返り咲きました。多様な分野での実績や誠実な人柄が、多くの社会人から新入社員の理想像として共感を集めています。
同率1位：藤井聡太
同じく1位は、将棋棋士の藤井聡太さんでした。
将棋界で見せる圧倒的な実力と落ち着いた佇まいが支持され、「知性的・スマート」といったイメージで2年連続の1位に輝きました。一過性のものではなく、長期的な活躍からくる安定感が高い評価につながっています。
理想の男性新入社員ランキング
(文:All About ニュース編集部)