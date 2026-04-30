【39%オフ】自転車ルール厳しすぎ…。信頼のジェントス製ライトで青切符を回避すべし
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、1978年創業の国内LEDライトメーカー・GENTOS（ジェントス）の自転車用ライト「BIKE LIGHT XB-50D」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
ワンタッチで装着。幅広いハンドルに対応するGENTOSの「BIKE LIGHT XB-50D」が39％オフの大特価に！
自転車用ライトは手軽さと視認性が重要。
「ラバーバンドを引っ張るだけの簡単装着」「可動式ブランケット」「サイドエミッター搭載」のGENTOS（ジェントス）の「BIKE LIGHT XB-50D」なら、日常使いから夜間走行までしっかりカバー。
今なら39％オフの大特価で、お得に購入できるチャンスです。
「BIKE LIGHT XB-50D」は、ラバーバンドを引っ張るだけで装着できるシンプル設計が特長です。
工具は不要で、誰でもすぐに取り付け可能。
19〜33mmのハンドル径に対応しており、一般的な自転車はもちろん、クロスバイクやミニベロなど幅広い車種にフィットします。
加えて、ブラケットは可動式になっており、照射角度の微調整もスムーズ。走行環境に合わせて最適な位置に光を向けられます。
明るさ調整とサイド発光で視認性アップ
機能面では、3段階の明るさ調整＋点滅モードを搭載。状況に応じて使い分けることで、バッテリー消費と視認性のバランスを取ることができます。
また、サイドエミッターを備えているため、前方だけでなく左右にも光を拡散。車や歩行者からの視認性を高め、自分の存在をしっかりアピールできます。
日常の移動から夜間ライドまで、安心感をサポートする設計が◎です。
GENTOSの「BIKE LIGHT XB-50D」は、「簡単装着」「可動式ブランケット」「サイドエミッター」といった機能で、使いやすさと安全性を両立。
手軽に導入できる実用的なバイクライトとしておすすめです。
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なお、上記の表示価格は2026年4月30日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source:AmazonスマイルSALE