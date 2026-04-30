こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、1978年創業の国内LEDライトメーカー・GENTOS（ジェントス）の自転車用ライト「BIKE LIGHT XB-50D」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

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ワンタッチで装着。幅広いハンドルに対応するGENTOSの「BIKE LIGHT XB-50D」が39％オフの大特価に！

自転車用ライトは手軽さと視認性が重要。

「ラバーバンドを引っ張るだけの簡単装着」「可動式ブランケット」「サイドエミッター搭載」のGENTOS（ジェントス）の「BIKE LIGHT XB-50D」なら、日常使いから夜間走行までしっかりカバー。

今なら39％オフの大特価で、お得に購入できるチャンスです。

「BIKE LIGHT XB-50D」は、ラバーバンドを引っ張るだけで装着できるシンプル設計が特長です。

工具は不要で、誰でもすぐに取り付け可能。

19〜33mmのハンドル径に対応しており、一般的な自転車はもちろん、クロスバイクやミニベロなど幅広い車種にフィットします。

加えて、ブラケットは可動式になっており、照射角度の微調整もスムーズ。走行環境に合わせて最適な位置に光を向けられます。

明るさ調整とサイド発光で視認性アップ

機能面では、3段階の明るさ調整＋点滅モードを搭載。状況に応じて使い分けることで、バッテリー消費と視認性のバランスを取ることができます。

また、サイドエミッターを備えているため、前方だけでなく左右にも光を拡散。車や歩行者からの視認性を高め、自分の存在をしっかりアピールできます。

日常の移動から夜間ライドまで、安心感をサポートする設計が◎です。

GENTOSの「BIKE LIGHT XB-50D」は、「簡単装着」「可動式ブランケット」「サイドエミッター」といった機能で、使いやすさと安全性を両立。

手軽に導入できる実用的なバイクライトとしておすすめです。

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なお、上記の表示価格は2026年4月30日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Source:AmazonスマイルSALE