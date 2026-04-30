現役を引退した競走馬の支援を目的とした「サラブレッドホースショー・ザ・セカンドキャリア」が３０日、滋賀県大津市にあるラクエドラゴンホースパークで開催された。現役引退後の第二の馬生に向けて再調教を重ね、乗馬など新たな活躍の場に送り出すための取り組みを知らせるイベントで、約１５００人が足を運んだ。

トークショーでは武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が登壇。「こうやって種牡馬、繁殖以外でも活躍できるステージがあるというのはうれしいです。競馬関係者として、引退後の馬たちのことは考えないといけないと思っています。ホースセラピーなど馬から人も癒やされたり学んだりできる。人と馬とがいい関係で永遠と続けられるようにしていきたいですね」としみじみと語った。

壇上では『ウマ娘プリティーダービー』でエスポワールシチー役を務める亜咲花、同ブラストワンピース役の紫月杏朱彩、同ヴィクトワールピサ役の嶋野花らとも軽妙なトークも繰り広げた。１２年のジャパンＣダートでコンビを組んだエスポワールシチー（１０着）、ヴィクトワールピサとは１０年の凱旋門賞で７着に敗れており、「勝たせられなくてすいません」と照れ笑いを浮かべた。

今年４０年目の騎手生活を迎えた武豊。なかでも胸が高鳴るという春のＧ１シーズンまっただ中だ。前述の２頭以外にも数々の名馬にまたがってきたレジェンドは、「今年の皐月賞でロブチェンが勝ちましたね。松山弘平君に『おれがワールドプレミアで勝ったから、この馬がいるかもしれない。おれに感謝しなさい』と言いました」と“秘話”を明かした。

今週の天皇賞・春ではアドマイヤテラとのコンビで、史上最多の９度目の盾を取りに行く。会場の近くにはターフの魔術師と言われた父・邦彦さんのお墓があることに触れて、「だけど天皇賞は勝ったことはなかったみたいですね。一度も。そこは受け継がなくて良かったです」と笑いを誘った。自身は平成の盾男の異名を取ったが、「令和はルメールさんですから」と謙遜して、再び爆笑をかっさらった。

先週土曜の青葉賞はゴーイントゥスカイ、日曜のマイラーズＣをアドマイヤズームで連日の重賞Ｖ。今週は天皇賞・春、土曜の京王杯ＳＣではヤブサメに騎乗予定だ。「大きいレースが待っていますね。ヤブサメも楽しみですし、４日連続で重賞制覇を狙ってみたい」と力強い。最後に、今秋の凱旋門賞にメイショウタバルとのコンビで挑戦するという報道にも言及。「まずは宝塚記念。秋には凱旋門賞もあります。頑張ります」と宣言すると、会場からはこの日一番の大歓声が送られた。