「デイリースポーツ杯争奪 ささはら賞競走」（３０日、尼崎）

人気を集めた１号艇の鈴木孝明（２７）＝埼玉・１２３期・Ａ１＝がインから逃げ切って、通算２回目の優勝を尼崎初Ｖで飾った。２着には高野哲史（兵庫）、３着には高橋竜矢（広島）が続き、３連単は８４０円（１番人気）の順当決着となった。

あの時と同じ予選首位から手にした優勝戦１号艇。完璧に仕上げた愛機を信じた迷いのない先マイ敢行で一気のＶゴールを決め、胸に残っていた悔しさを喜びへと変えてみせた。

２０２４年４月、同じ「ささはら賞」でデビュー初優勝を懸けて大一番に臨み、４着に敗れた。それから２年。「悔しい思いをずっと持っていました。優勝できてめっちゃうれしいです」と満面の笑みで勝利を喜んだ。

今節は期末勝負駆けを迎え、Ａ１初昇格も懸かっていた。ボーダー下で前検を迎えたが「スリットで伸び返す足」という節イチ級の足で節間６勝を挙げ、自身最高勝率をマークした。

今後は大きな舞台での戦いも見込まれる。「ヤングダービーに出たい。このリズムを崩さないようにしっかり走ります」ときっぱり。さらなる高みを目指してアクセルを握る。