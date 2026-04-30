九州・四国・沖縄 今夜（３０日）の天気
▼福岡県（福岡管区気象台・３０日１７時）
【福岡地方】雨
【北九州地方】雨
【筑豊地方】雨
【筑後地方】雨
▼佐賀県（佐賀地方気象台・３０日１７時）
【南部】くもり後雨
【北部】くもり後雨
▼長崎県（長崎地方気象台・３０日１７時）
【南部】雨
【北部】雨
【壱岐・対馬】雨
【五島】くもり
▼熊本県（熊本地方気象台・３０日１７時）
【熊本地方】雨
【阿蘇地方】雨
【天草・芦北地方】雨
【球磨地方】雨
▼大分県（大分地方気象台・３０日１７時）
【中部】雨
【北部】雨
【西部】雨
【南部】雨
▼宮崎県（宮崎地方気象台・３０日１７時）
【南部平野部】雨後くもり
【北部平野部】雨後くもり
【南部山沿い】雨後くもり
【北部山沿い】雨後くもり
▼鹿児島県（鹿児島地方気象台・３０日１７時）
【薩摩地方】雨後くもり
【大隅地方】雨後くもり
【種子島・屋久島地方】雨後くもり
【奄美地方】雨後くもり
▼徳島県（徳島地方気象台・３０日１７時）
【北部】雨
【南部】雨
▼香川県（高松地方気象台・３０日１７時）
【香川県】雨
▼愛媛県（松山地方気象台・３０日１７時）
【中予】雨
【東予】雨
【南予】雨
▼高知県（高知地方気象台・３０日１７時）
【中部】雨
【東部】雨
【西部】雨
▼沖縄県（沖縄気象台ほか・３０日１７時）
【本島中南部】くもり後雨
【本島北部】くもり後雨
【久米島】くもり
【大東島地方】晴れ後くもり
【宮古島地方】くもり
【石垣島地方】くもり
【与那国島地方】くもり