ドル円急落でドル売り圧力波及、ユーロドル一時１．１６９７レベル＝ロンドン為替



片山財務相の強い円安けん制発言を受けてドル円が160円台半ばから159円台後半まで急落した。これを受けてドル全般にドル売り圧力が波及した。ユーロドルは1.1697レベル、ポンドドルは1.3500レベルまで一時買われ、高値を更新。また、米10年債利回りも4.43％付近から4.41％付近へと低下し、ドル売りを支援した面も。NY原油先物は110.93ドルを高値に、足元では108ドル台前半で推移している。ドル高の動きにやや冷水が浴びせかけられている。



USD/JPY 159.95 EUR/USD 1.1686 GBP/USD 1.3488

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