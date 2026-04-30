ことし2月にカナダで発生した銃乱射事件で、被害者の遺族らは29日、容疑者がチャットGPTに犯行をめぐる相談をしていたにもかかわらず警察に通報しなかったとして、オープンAIとサム・アルトマンCEOを提訴しました。

この事件はことし2月、カナダ西部ブリティッシュ・コロンビア州の学校などで当時18歳の容疑者が生徒ら8人を射殺した後、自殺したもので、カナダ史上最悪の銃乱射事件といわれています。

アメリカメディアなどによりますと、犠牲者の遺族らは29日、容疑者が犯行をめぐる相談をチャットGPTにしていたにもかかわらず、運営会社のオープンAIが警察に通報しなかったなどとして、オープンAIとサム・アルトマンCEOを相手取り、損害賠償を求める訴えを起こしたということです。

容疑者のチャットGPTのアカウントは暴力行為に関連する利用が懸念されるとして停止されていましたが、オープンAI側は、社内で作成した基準に達していないとして警察に通報しなかったということです。

サム・アルトマンCEOは25日、警察に通報しなかったことを「とても申し訳なく思っている」と謝罪していました。

チャットGPTをめぐっては、自殺や犯罪を助長したなどとして複数の裁判が起こされています。